柏克萊加大論壇談俄烏戰爭 學者：核戰 非普亭想要

柏加大政治學教授費許說，一旦發動核戰，普亭將失去他所剩無幾的來自國外的資助，剩餘的日子也就變得屈指可數。（記者劉先進／翻攝）

俄羅斯 入侵烏克蘭 ，普亭 已下令，軍隊將包括核武器在內的威懾力量置於特別戒備狀態。柏克萊加大2日舉行論壇，討論入侵一事。經濟學教授戈羅德尼琴科（Yuriy Gorodnichenko）表示，普亭並非想和世界一起同歸於盡，他也害怕感染新冠病毒；在他和核武器之間有一定程度的分離，在他發射核武器前，中間會有人阻止。柏加大政治學教授費許（Steven Fish）也認為，核戰並非多數俄羅斯人、軍事人員和寡頭想要的。一旦發動核戰，普亭將失去他所剩無幾的來自國外的資助，剩餘的政治生涯將變得屈指可數。

戈羅德尼琴科表示，有人說俄羅斯會攻擊烏克蘭周邊的波蘭等國，這種情況非常不可能，將是自殺性行動。「普亭不想死，對吧？他也害怕感染新冠病毒。他不是那種要和世界同歸於盡的人，他不會讓所有人和他一起燒死。他的瘋狂有一定道理，他的戰友也會有一定的理性。（冷戰時期）當全世界距離核彈毀滅一線之遙時，有一個蘇聯官員沒有按下按鈕來發射他們的火箭彈。我認為普亭和核武器之間還有一定程度的分離，（在他發射核武前）中間可能會有人阻止他。」

費許也贊同這一觀點。他說，如果俄羅斯攻擊波蘭，意味著對北約成員國發起攻擊，這是一種核升級戰爭。也意味著美國可能考慮願對俄羅斯使用核武器，使北約部隊捲入其中。「我認為，不會有非常多的士兵、指揮官包括戰略火箭軍的指揮官，願意針對烏克蘭發射核武器。如果普亭這樣做，就失去了仍然支持他的那部分俄羅斯人的支持。在這一點上，中國就更難為普亭的入侵提供資金支持。他們已經有些不安了。」

費許表示，在冬奧會早期，中國宣布與俄羅斯結盟上不封頂時，並不知道普亭具體有何舉動。若普亭發動核戰爭，來自國外得到援助會蒸發掉。普亭預期的最大制裁，就是西方簡單地切斷他的能源供應（即出口能源到歐盟等國）。「但普亭不可能使用核武器。一旦這麼做，他將失去他所剩無幾的資助。他剩餘的日子將變得屈指可數。這不是大多數俄羅斯人想要的東西，當然也不是大多數俄羅斯軍事人員所希望的，也不是他的寡頭們想要的。這種罪行，足以讓一大批俄羅斯人走上國際法庭受審。我覺得，普亭不會走得這麼遠。」

費許贊同戈羅德尼琴科的意見，認為普亭並非願意為核戰付出生命的人。如果他開始使用核武器，這將成為一種危險，他不會願意冒這個風險。