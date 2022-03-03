TikTok影響年輕人健康？加州總檢察長發起調查

加州與其他七州聯手對TikTok對年輕人健康的影響展開調查。（美聯社）

加州總檢察長邦塔 （Rob Bonta）2日宣布對社交媒體公司TikTok 進行調查，稱該公司針對年輕人的大肆宣傳，對他們的身心造成傷害。佛州、肯塔基州、麻州、內布拉斯加州 、新澤西州、田納西州、佛蒙特州和其他州的檢察長也共同參與了這項調查。

邦塔在聲明中說：「我們的孩子在社交媒體時代長大，許多人覺得他們需要達到在屏幕上所見的過濾後的現實版本標準，我們知道這對青少年的心理健康 和福祉造成了極大損害。在全國範圍內的調查將提供我們急需的答案，並確定TikTok在向加州年輕人推廣其平台時是否違反了法律」。

TikTok回應：致力保護社區福祉 感謝關注年輕用戶安全

這項調查還在研究該公司是否違反了州消費者保護法。TikTok迅速回復了調查，公司發言人在一封電子郵件中說：「我們致力於建立一個有助於保護和支持我們社區福祉的體驗，並感謝各州檢察長關注年輕用戶的安全問題」。

州檢察長辦公室去年宣布對Meta公司（前身為Facebook）進行類似調查，聲稱該公司忽視了其產品的健康影響，向年輕人推廣Instagram。之後該公司暫停了在9月推出兒童版Instagram的計畫。

邦塔的辦公室並不是唯一在州一級努力保護兒童上網的機構。由屋崙市議員威克斯（Buffy Wicks）共同撰寫的名為「加州適齡設計規範法案」（California Age-Appropriate Design Code Act）的州議會法案，將要求那些具有可能被兒童訪問的商品、服務或產品功能的企業遵循特定標準，考慮到接觸到這些產品的兒童的最佳利益。

威克斯說：「社交媒體平台經常縱容兒童進行危險的行為，讓他們接觸陌生的成年人，推薦有害的材料，並鼓勵強迫性行為。至關重要的是，科技公司應清點並重新設計他們的產品，將兒童安全放在首位，並且在制定適合年齡的條款和政策方面保持完全透明」。

社交媒體對兒童的影響問題一直是公眾討論的焦點，自去年「華爾街日報」的一項大型調查顯示Facebook已經知道其產品對年輕人的影響後尤為甚。提供該文件的舉報人、前雇員豪根（Frances Haugen）在1日晚上的國情咨文演講中成為拜登總統的嘉賓。他表示，Facebook和Instagram是有缺陷的產品，「是在以我們孩子的心理健康為代價賺取他們的利潤」。