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紀事報分析招生數據：加大學生族裔代表性 仍嚴重不足

編譯組／灣區2日電
「舊金山紀事報」分析歷屆招生數據，發現新生入學的黑人與西語裔學生族裔代表性，仍嚴重不足。(Getty Images)
「舊金山紀事報」分析歷屆招生數據，發現新生入學的黑人與西語裔學生族裔代表性，仍嚴重不足。(Getty Images)

加州大學上周慶祝校方2022-2023學年度申請人數創下歷史新高，原本傳統上代表性不足的族裔群體人數增加。不過，「舊金山紀事報」分析歷屆招生數據，發現申請增加僅導致新生入學的非裔與西語裔學生比例略增，但與他們的大學年齡人口比例相比，這些族群代表性仍嚴重不足。

根據2022-2023學年度初步數據顯示，來自加州居民的加大系統新生申請人數，比去年增加4000人，達到超過13萬2000人(增加3.2%)。此一增長主要由西語裔與亞裔申請人數增加所推動，分別增加3.9%、4.6%。來自加州的非裔新生申請人數比率上升2.6%，略低於整體增幅，白人申請人數下降1.3%。

2021年1月，加大宣布2021-2022學年的新生申請人數增加。加州非裔與西語裔申請分別比上一學年增加21.6%、12.1%。總體增長為13.0%。疫情限制面對面學習與校園活動，申請人數飆升可能是由於前一學年的申請數量出現前所未見的減少。數月後，加大公布錄取人數比例，獲得錄取的非裔與西語裔加州居民人數，分別增加15.6%、8.6%，整體新生入學率增加5.3%，錄取學生的多元化達到歷史最高水平。

儘管如此，非裔學生僅佔2021年新生班級4.4%，與2011學年度的3.7%略有增加。根據人口普查局統計，加州居民18-24歲非裔佔此年齡層人數的6.2%，幾乎比加大就讀非裔新生比例高出2%。加州18-24歲居民人口中，西裔約佔49%、而加大西裔學生比例為25%。

加大新生白人學生比例也不足，18-24歲加州人中有28%是非西班牙裔白人，而學生群體中的此一比例為19%。亞裔是唯一在加大入學人數中的比例、比亞裔的大學年齡層人口比例高的族裔，約高出20%。拉丁裔學生佔加大申請者的近40%、所佔比例最大。但若針對註冊者，他們則是第二大代表群體、佔33%，僅次於佔39%的亞裔。加州非裔學生也有所下降，他們佔2021年申請者的7%、錄取者的5%、註冊者的5%。

亞裔是唯一比例上升的族裔。從申請人數佔31%、入學率佔39%，成為新生中最具代表性的族裔群體。自2016年以來，每年加大新生西語裔申請人數都超過亞裔申請人，但到了秋天學期開始時，入學的亞裔人數往往超過西語裔。西裔美人族群儘管在加大系統錄取學生比例最大，但超過四分之一學生選擇就讀加州州立大學。疫情對西裔與非裔的財務影響，比其他族裔更大，可能導致學生考慮比加大學費更便宜的選擇。

加州大學 非裔 亞裔

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