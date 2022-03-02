彼得森案聽證會 7號陪審員後悔寫信給他

彼得森案陪審員奈斯（左）在聽證會上重申對彼得森沒有偏見。圖為奈斯1日和代表律師在紅木城法院外。（電視新聞截圖）

彼得森（Scott Peterson）殺孕妻案聽證會進入第三天，彼得森律師試圖呈現聽證會主角第七號陪審員奈斯（Richelle Nice）有預設立場，但奈斯強調她絕無偏見。

為了說服聖馬刁縣法官推翻彼得森2004年的謀殺罪名並下令重審，彼得森律師1日提出奈斯從一開始就對彼得森有偏見的證據，並指出奈斯稱彼得森未出世的孩子「小人兒」（little man）是不尋常的情感依戀。

律師表示，奈斯18年前首次走進審議室時就脫口而出說，彼得森應該「為殺死這個小人兒付出代價」。

彼得森案前陪審員貝拉特利斯（Greg Beratlis）1日上庭作證時說：「聽到她這麼說大家都很驚訝，但在給出意見之前，是有一個程序要走的。無論認為被告是有罪還是無罪，我們給予每個人相同的尊重來進行討論。」

奈斯當年以候補陪審員身分全程參與了長達七個月的審判，但在審議開始進行後，被要求取代一名被解除資格的正式陪審員。陪審團對彼得森判處的死刑，去年被加州 最高法院推翻，理由是有多名反對判處死刑的候選陪審員被排除在陪審團之外。

在聽證會舉行的頭兩日，奈斯對被指控隱瞞受家暴 經歷做出辯護。儘管奈斯前男友當年對家暴罪名並沒有做出抗辯，但奈斯作證時表示，她才是施暴者，她不認為自己是受害者。

除了隱瞞受家暴經歷，彼得森律師哈利 斯（Pat Harris）1日還指出，奈斯加入審判的動機不良。

貝拉特利斯在接受質詢時表示，奈斯似乎很享受在審判期間進出紅木城法院受到的矚目。貝拉特利斯說：「她頂著一頭紅髮，用看起來不甚謹慎的態度，走過法院圓形大廳到外面和媒體會面，這是我試圖迴避的事，但我覺得她沒有要迴避的意思。」

貝拉特利斯還以「情緒失控」（emotional wreck）來形容奈斯在審判期間的行為舉止，覺得她在審判期間看起「疲憊不堪」。不過他認為奈斯意志堅強，有自己的想法。

彼得森律師2月28日提出奈斯在審判後寄給彼得森的17封信，稱這些信顯示奈斯迷戀彼得森，而且深受案件困擾。奈斯2005年12月17日在一家醫院的精神科病房寫信給彼得森，告訴他自己「精神崩潰」，被關在上鎖的病房裡。

被問到是否寫了許多信給彼得森，奈斯回答：「很不幸，是的。」

為了給彼得森律師有更多時間確認奈斯當年是否在審判結束前就討論出書事宜，法官1日宣布將聽證會下一個日程延後到3月24日舉行。