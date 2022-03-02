美國派代表訪台 李文雄：支持台灣信號強烈

李文雄表示，美國對台灣的民主自由的承諾是跨黨派的。（記者李榮／攝影）

就在烏克蘭 與俄羅斯 交戰的敏感時期，美國總統拜登 派代表團訪問台灣，成員包括卸任的美國國防與國安官員，該代表團由退役海軍上將、美國參謀首長聯席會議前主席穆倫（Mike Mullen）率團。其他訪台代表團成員還包括布希政府的副國家安全顧問歐蘇利文（Meghan O'Sullivan）、歐巴馬政府國防部政策次長佛洛諾依（Michele Flournoy）、白宮國家安全會議前亞洲事務資深主任葛林（Mike Green），以及麥艾文（Evan Medeiros）。

對於美國派代表團訪台，中華民國僑務委員李文雄認為，美國這次派代表團前往台灣，其實就是美國表達對於台灣支持的明確訊號，「不知這次代表團的行程是否和烏克蘭與俄羅斯的衝突有關。但從代表的層級與背景來看，可以發現美國方面就是在傳達一個重要訊號：美國對台灣的民主自由的承諾是絕對獲得民主、共和兩黨的共同支持的。而且拜登政府對台灣的承諾是堅若磐石，不會容許中國任意動作。」

「大家記得嗎？近年來台灣人聽到最多的話是『今日香港、明日台灣』」。李文雄指出，擔心台灣步上香港後塵的說詞，造成了不安的氛圍，台灣很多人都非常擔心得來不易的自由與民主將失去。還好美國繼先前戰艦通過台灣海峽後，又再次表態，派團前往台灣訪問，蔡英文總統等人也會接待。

另外，川普總統時代的國務龐培歐（Mike Pompeo），也將於本周訪台，同樣將拜會蔡英文總統。李文雄認為，龐培歐的訪台也是表達了對台灣的支持，再加上台灣本身武裝力量以及士氣，對於對岸的威嚇，應該能夠抵擋。不過最擔心的就是台灣內部紅統派，以及第五縱隊搞破壞，從而削弱抗敵意志，「這是從這次烏克蘭內部大團結、全民上下一心力抗俄羅斯，就能得到的啟示。希望台灣全民團結，自己的國家自己救。」