我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

消息人士：俄烏第二輪談判未取消 可能在2日晚間舉行

烏克蘭戰報#13：俄軍無差別轟炸哈爾科夫的血雨風暴

美國派代表訪台 李文雄：支持台灣信號強烈

記者李榮／灣區報導
李文雄表示，美國對台灣的民主自由的承諾是跨黨派的。（記者李榮／攝影）
李文雄表示，美國對台灣的民主自由的承諾是跨黨派的。（記者李榮／攝影）

就在烏克蘭俄羅斯交戰的敏感時期，美國總統拜登派代表團訪問台灣，成員包括卸任的美國國防與國安官員，該代表團由退役海軍上將、美國參謀首長聯席會議前主席穆倫（Mike Mullen）率團。其他訪台代表團成員還包括布希政府的副國家安全顧問歐蘇利文（Meghan O'Sullivan）、歐巴馬政府國防部政策次長佛洛諾依（Michele Flournoy）、白宮國家安全會議前亞洲事務資深主任葛林（Mike Green），以及麥艾文（Evan Medeiros）。

對於美國派代表團訪台，中華民國僑務委員李文雄認為，美國這次派代表團前往台灣，其實就是美國表達對於台灣支持的明確訊號，「不知這次代表團的行程是否和烏克蘭與俄羅斯的衝突有關。但從代表的層級與背景來看，可以發現美國方面就是在傳達一個重要訊號：美國對台灣的民主自由的承諾是絕對獲得民主、共和兩黨的共同支持的。而且拜登政府對台灣的承諾是堅若磐石，不會容許中國任意動作。」

「大家記得嗎？近年來台灣人聽到最多的話是『今日香港、明日台灣』」。李文雄指出，擔心台灣步上香港後塵的說詞，造成了不安的氛圍，台灣很多人都非常擔心得來不易的自由與民主將失去。還好美國繼先前戰艦通過台灣海峽後，又再次表態，派團前往台灣訪問，蔡英文總統等人也會接待。

另外，川普總統時代的國務龐培歐（Mike Pompeo），也將於本周訪台，同樣將拜會蔡英文總統。李文雄認為，龐培歐的訪台也是表達了對台灣的支持，再加上台灣本身武裝力量以及士氣，對於對岸的威嚇，應該能夠抵擋。不過最擔心的就是台灣內部紅統派，以及第五縱隊搞破壞，從而削弱抗敵意志，「這是從這次烏克蘭內部大團結、全民上下一心力抗俄羅斯，就能得到的啟示。希望台灣全民團結，自己的國家自己救。」

烏克蘭 俄羅斯 拜登

上一則

彼得森案聽證會 7號陪審員後悔寫信給他

下一則

加州制裁俄國 紐森促三大退休基金撤資

延伸閱讀

影／拜登國情咨文：普亭侵烏必付代價 禁俄航班飛美領空

影／拜登國情咨文：普亭侵烏必付代價 禁俄航班飛美領空
蔡英文接見拜登代表團 穆倫：美國堅定維持承諾

蔡英文接見拜登代表團 穆倫：美國堅定維持承諾
訴求獲AIT回音 拜登代表團返美前將與朱立倫見面

訴求獲AIT回音 拜登代表團返美前將與朱立倫見面
拜登代表團訪台 國台辦嗆：勾結外部勢力 換不來安全

拜登代表團訪台 國台辦嗆：勾結外部勢力 換不來安全
拜登代表團抵台 將談美台關係、區域安全

拜登代表團抵台 將談美台關係、區域安全

熱門新聞

柯小姐（左）購物後要離開時遭搶。（記者李榮/攝影）

北加華人佛利蒙Costco購物 上車後遭搶

2022-02-25 19:27
祁凱立認為，習近平與普亭在權力結構上不同，也因此動手前更需要多方考量。（本報檔案照片，記者李榮攝影）

烏俄戰事引緊張 祁凱立：兩條件下習近平可能對台動武

2022-02-27 19:54
貝斯特國際中心專門為國際生提供服務。（史丹福校報）

特工常採欺騙性策略…中國留學生遭FBI盤查 專家教戰

2022-02-26 02:20
祈凱立分析，台灣對美國的意義不同，台灣不是烏克蘭，不會是下一個被入侵的目標。（本報檔案照片，記者李榮攝影）

史丹福大學學者：台灣不是烏克蘭

2022-02-24 19:35
加州已售出超過一百萬輛電動車。(Getty Images)

加州售出第100萬輛電動車 買主接獲通知吃驚

2022-02-28 02:00
最新數據表示，美國二手車價格持續攀升，漲幅甚至超越比特幣和其他資產。（美聯社）

二手車價持續走高 灣區買家望車興嘆

2022-02-23 02:19

超人氣

更多 >
維德曼：川普、龐培歐、福斯新聞煽動普亭攻烏 手沾鮮血

維德曼：川普、龐培歐、福斯新聞煽動普亭攻烏 手沾鮮血
開戰Day7／消息人士：俄烏第二輪談判未取消 可能在2日晚間舉行

開戰Day7／消息人士：俄烏第二輪談判未取消 可能在2日晚間舉行
內華達州長和華裔妻被2名仇華者追著辱罵 視頻全錄

內華達州長和華裔妻被2名仇華者追著辱罵 視頻全錄
「媽這太難了」俄兵臨死前與母親最後對話曝光 令人鼻酸

「媽這太難了」俄兵臨死前與母親最後對話曝光 令人鼻酸
普亭把家人送到西伯利亞「地下城市」 俄學者：躲核戰

普亭把家人送到西伯利亞「地下城市」 俄學者：躲核戰