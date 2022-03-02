加州制裁俄國 紐森促三大退休基金撤資

紐森州長要求加州州府各退休基金團體不與俄羅斯進行任何交易 。（美聯社）

州長紐森響應20多名州議員所提出的州府退休 基金從俄羅斯 撤資提案，指出俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭凶殘暴虐，要求退休基金停止與俄羅斯公司進行任何交易。

紐森致函加州 公務員退休系統(California Public Employees' Retirement System, CalPERS)、加州教師退休系統(California State Teachers' Retirement System, CalSTRS)與加大退休計畫 (University of California Retirement Plan, UCRP)，要求這些退休基金組織停止與俄羅斯官商進行任何交易活動。

他在信中指出：「俄羅斯侵略烏克蘭，行為蠻橫，無法無天，我們必須大力協助烏克蘭人民，施壓俄羅斯，要俄羅斯付出重大代價。加州全球投資實力龐大，在懲罰俄羅斯方面，具有雄厚影響力。」

紐森信中指出，州府擁有的各退休基金組織在俄羅斯的總投資高達15億元，其中包括俄羅斯境內公司股票，債券以及其他各種資產等。

代表聖荷西的加州民主黨參議員柯提斯(Dave Cortese)與代表荷德斯堡(Healdsburg)的民主黨參議員2月28日協同另外約20名州議員提出法案，要求包括加州基金與其他州府相關機構從俄羅斯撤資，同時禁止州府組織與俄羅斯有任何商業往來。

這項法案亦要求加州私人公司從俄羅斯官商機構撤資。柯提斯表示，俄羅斯侵略烏克蘭，帶來重大傷害，加州有責任確保沒有助長這次全球性災難。加州必須嚴厲譴責俄羅斯的兇殘侵略行為，同時對俄羅斯施壓，終止這次殘暴無理的攻擊行動。

如果加州是一個國家，將是全球第五大經濟體，提出法案的議員表示，加州應當運用其強大的經濟實力施加影響，包括總金額9700億元的退休基金。

紐森要求，退休基金主管必須於10天內回覆他所提出要求。州府退休基金從俄羅斯撤資，必須取得加州公務員退休系統、加州教師退休系統、與加大退休計畫等三大退休基金團體同意；加州公務員退休系統執行長弗洛斯特(Marcie Frost)已表示，支持烏克蘭人民。