聖荷西前格鬥明星 疑因親人遭猥褻 涉槍擊嫌犯被捕

39歲的委拉斯奎茲曾是兩屆終極格鬥錦標賽的重量級冠軍。（Instagram截圖）

2月28日前綜合格鬥（Mixed Martial Arts）運動員委拉斯奎茲（Cain Velasquez）在南聖荷西 發生的一起槍擊 案中，造成一名男子受傷，他因涉嫌謀殺未遂而被聖荷西警方逮捕。39歲的委拉斯奎茲曾是兩屆終極格鬥錦標賽（Ultimate Fighting Championship）重量級冠軍，周一晚間他被收押到聖他克拉拉縣主監獄 ，目前被關押並且不得保釋。

格鬥愛好者示：無法相信

綜合格鬥愛好者鄭踔凡表示：「這簡直讓人無法相信，我記得他曾戰勝過現役選手桑托斯（Iliarde Santos）。他的比賽基本是以KO的方式戰勝對手，他曾稱霸UFC重量級長達一年的時間。」

這個消息同樣讓位於聖荷西的美國跆拳道學院（American Kickboxing Academy）的選手們感到震驚，委拉斯奎茲退役後就在該家拳館執教和訓練，他與其他頂級UFC選手的照片被掛在體育館內最顯眼的位置。

聖荷西警方表示，槍擊事件發生在周一下午3點15分左右，地點在聖荷西南部邊緣的蒙特瑞公路附近。一名受傷男子被送往醫院，目前暫無生命危險。

委拉斯奎茲被關押至聖他克拉拉縣主監獄。（聖荷西警方提供）

學員眼中「可愛」的教練

學員們表示，委拉斯奎茲是個「可愛」的教練，他為幫助拳手調整狀態方面提供了很多建議。學員羅薩雷斯（Amador Rosales）說：「我們都是戰士，我知道你在電視上看到我們都是在打人。但是委拉斯奎茲一直是個謙遜的人，無論比賽是勝利還是失敗。我五年前就認識他，但我從來沒見過他發脾氣，一次都沒有，他根本不是一個憤怒的人。」

1日下午4時，了解此案的人告訴媒體，委拉斯奎茲的一位親戚上周曾在聖馬丁的一個家庭日托所中被一名男子猥褻，由於受害人為未成年人並且是性虐待的受害者，所以媒體隱去了名字，以及與委拉斯奎茲的關係。

根據法庭記錄，施暴男子為43歲的Harry Eugene Goularte，他居住在其母親經營的日托所的家中。他因與14歲以下兒童發生淫穢和猥褻行為而被警方逮捕，但審判該案的法官不顧檢察官辦公室的反對，在上周五批准了對他的監督釋放。

三天後，委拉斯奎茲向載有Goularte和他繼父的汽車開槍，Goularte的繼父至少被擊中一次。

警方並沒有披露關於槍擊的更多信息，目前對於槍擊案仍在調查中。