大氣河風暴到 灣區本周有望降雨

受到太平洋大西北地區大氣河的影響，灣區本周會下雨。（美聯社）

國家氣象局表示，受到大氣河（atmospheric river）風暴 28日抵達太平洋大西北地區（Pacific Northwest）的影響，灣區 本周有降雨的機會。

氣象局指出，一個大氣河風暴28日上午抵達大西北地區，有望在本周為灣區帶來風雨。因為大氣河的威力往南會逐漸減弱，預料灣區的降雨量不會太多。

氣象局預測，第一波風雨會在2日下午先到達北灣，3日再往南和內陸地區移動，灣區各地平均可能降雨0.1吋左右，但偏遠山區可能降雨0.25吋到0.5吋。第二波風雨將於3日到達，會持續到4日。第三波風雨將於5日晚上出現，持續到6日上午，但降雨不會超過0.1吋。

氣象局預報員賈斯（Roger Gass）說：「不穩定的天氣會持續到周末，預測冷氣團不會造成大面積降雨，而是陣雨。整體而言，這是一個和上周類似、相對較弱的暴風系統，各地雨量會不一，有些地區降雨可能降雨0.5吋，但大部分地區只會降下0.1吋或更少的雨量。」

與此同時，一股高氣壓導致灣區本周出現高達70多度的異常高溫，妨礙了暴風雨進入本地。這種天氣型態是典型的太平洋反聖嬰現象（La Niña），海水變冷造成美國西部地區出現乾旱。在風暴本周到達灣區後，預測2日起白天氣溫將降回至60度左右，入夜最低溫可能降回至40度左右。

加州 乾旱已進入第三年，去年10月和12月曾分別出現大氣河，讓塞拉內華達山脈（Sierra Nevada）在元旦測得的積雪量為正常的168%。然而，根據加州水資源局（California Department of Water Resources）2月28日的測量，塞拉內華達山脈現在的積雪量只剩下正常的64%。

此外，氣候科學家史溫（Daniel Swain）27日推文表示，灣區未來幾周會出現「比平均程度更乾燥」的情況。