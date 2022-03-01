我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州5死人倫悲劇：父槍殺3兒及監護人後 舉槍自盡

法俄總統通話 普亭：滿足這「三大條件」才停戰

大氣河風暴到 灣區本周有望降雨

編譯組／灣區28日電
受到太平洋大西北地區大氣河的影響，灣區本周會下雨。（美聯社）
受到太平洋大西北地區大氣河的影響，灣區本周會下雨。（美聯社）

國家氣象局表示，受到大氣河（atmospheric river）風暴28日抵達太平洋大西北地區（Pacific Northwest）的影響，灣區本周有降雨的機會。

氣象局指出，一個大氣河風暴28日上午抵達大西北地區，有望在本周為灣區帶來風雨。因為大氣河的威力往南會逐漸減弱，預料灣區的降雨量不會太多。

氣象局預測，第一波風雨會在2日下午先到達北灣，3日再往南和內陸地區移動，灣區各地平均可能降雨0.1吋左右，但偏遠山區可能降雨0.25吋到0.5吋。第二波風雨將於3日到達，會持續到4日。第三波風雨將於5日晚上出現，持續到6日上午，但降雨不會超過0.1吋。

氣象局預報員賈斯（Roger Gass）說：「不穩定的天氣會持續到周末，預測冷氣團不會造成大面積降雨，而是陣雨。整體而言，這是一個和上周類似、相對較弱的暴風系統，各地雨量會不一，有些地區降雨可能降雨0.5吋，但大部分地區只會降下0.1吋或更少的雨量。」

與此同時，一股高氣壓導致灣區本周出現高達70多度的異常高溫，妨礙了暴風雨進入本地。這種天氣型態是典型的太平洋反聖嬰現象（La Niña），海水變冷造成美國西部地區出現乾旱。在風暴本周到達灣區後，預測2日起白天氣溫將降回至60度左右，入夜最低溫可能降回至40度左右。

加州乾旱已進入第三年，去年10月和12月曾分別出現大氣河，讓塞拉內華達山脈（Sierra Nevada）在元旦測得的積雪量為正常的168%。然而，根據加州水資源局（California Department of Water Resources）2月28日的測量，塞拉內華達山脈現在的積雪量只剩下正常的64%。

此外，氣候科學家史溫（Daniel Swain）27日推文表示，灣區未來幾周會出現「比平均程度更乾燥」的情況。

灣區 風暴 加州

上一則

聯邦參議員范士丹夫婿布魯姆 86歲辭世

下一則

3月12日起 加州校園室內不強制戴口罩

延伸閱讀

灣區今可望降雨 45天來第1場 入夜氣溫低

灣區今可望降雨 45天來第1場 入夜氣溫低
NBA／詹姆斯最後一季想「和兒同隊」：他在哪我就在哪

NBA／詹姆斯最後一季想「和兒同隊」：他在哪我就在哪
兩人一狗因大雪受困 兩個月後獲救

兩人一狗因大雪受困 兩個月後獲救
加州持續乾旱？塞拉山脈積雪低於平均

加州持續乾旱？塞拉山脈積雪低於平均
暴風雨1周 加州「異常乾旱」改善 塞拉內華達山脈積雪量破50年紀錄

暴風雨1周 加州「異常乾旱」改善 塞拉內華達山脈積雪量破50年紀錄

熱門新聞

柯小姐（左）購物後要離開時遭搶。（記者李榮/攝影）

北加華人佛利蒙Costco購物 上車後遭搶

2022-02-25 19:27
祁凱立認為，習近平與普亭在權力結構上不同，也因此動手前更需要多方考量。（本報檔案照片，記者李榮攝影）

烏俄戰事引緊張 祁凱立：兩條件下習近平可能對台動武

2022-02-27 19:54
貝斯特國際中心專門為國際生提供服務。（史丹福校報）

特工常採欺騙性策略…中國留學生遭FBI盤查 專家教戰

2022-02-26 02:20
祈凱立分析，台灣對美國的意義不同，台灣不是烏克蘭，不會是下一個被入侵的目標。（本報檔案照片，記者李榮攝影）

史丹福大學學者：台灣不是烏克蘭

2022-02-24 19:35
紅圈顯示，一個嫌犯手中持槍搶劫。（視頻截圖）

屋崙9街 2持槍男光天化日下洗劫亞裔夫婦

2022-02-22 02:20
最新數據表示，美國二手車價格持續攀升，漲幅甚至超越比特幣和其他資產。（美聯社）

二手車價持續走高 灣區買家望車興嘆

2022-02-23 02:19

超人氣

更多 >
Day5不斷更新／俄烏首輪和談結束 有意進行2輪談判

Day5不斷更新／俄烏首輪和談結束 有意進行2輪談判
法俄總統通話 普亭：滿足這「三大條件」才停戰

法俄總統通話 普亭：滿足這「三大條件」才停戰
微波便當「多1條線」？真實用途讓網友驚訝：強大發明

微波便當「多1條線」？真實用途讓網友驚訝：強大發明
美國稱曾6次懇請中國勸阻俄方遭拒 中：美國抹黑

美國稱曾6次懇請中國勸阻俄方遭拒 中：美國抹黑
專家：烏俄戰爭是美國下的套 中國站哪邊都好尷尬

專家：烏俄戰爭是美國下的套 中國站哪邊都好尷尬