未接種者 加州解除公共場所室內口罩令

加州衛生官員宣布，即日解除未接種疫苗者的口罩令。（Getty Images）

隨著Omicron病例和住院人數持續減少，加州 衛生官員28日宣布解除最後一項關於口罩 的防疫法令，3月1日起不再要求未接種新冠疫苗 的民眾在公共室內場所戴口罩。

加州2月16日解除的室內口罩令僅適用於已接種疫苗者，未接種疫苗者在大部分公共室內場所仍須戴口罩。28日的宣布是加州衛生官員首次明白表示未接種疫苗者在公共室內場所可以不戴口罩，但官員會繼續「強烈建議」在室內戴口罩。

不過，無論是否已接種疫苗，所有人在加州的公共運輸系統、收容所、醫療院所、監獄和長期護理院仍必須繼續佩戴口罩。

根據衛生廳公布的數據，加州已有75%符合新冠疫苗接種資格的居民（年滿5歲者）已完全接種，其餘9.3%的居民已至少接種一劑，說明加州還有約630萬居民還未接種疫苗，包括還不符合接種資格的5歲以下幼童。疫苗接種率較高的灣區已有超過85%的居民已完全接種。

加州雖已解除口罩令，但各縣和企業都有權維持口罩令。不過，到目前為止，灣區大部分的縣似乎都沒有要維持口罩令的傾向。

灣區唯一還未解除口罩令的聖他克拉拉縣28日表示，他們決定從2日開始，一併解除已接種疫苗者和未接種疫苗的口罩令。舊金山、聖馬刁、蘇拉諾、蘇諾瑪、康曲柯士達和阿拉米達等縣則表示，會和加州同步即日起解除未接種疫苗者的口罩令。

聯邦疾病防治中心（CDC）的疫情指標顯示，加州大部分的縣目前仍處於「高」或「中等」的病毒傳播風險中。加州衛生與福利廳廳長加利（Mark Ghaly）表示，數據正朝著正面的方向發展，預料本周末之前，加州會有更多地區的病毒傳播風險會被調降為「中等」或「低」。

舊金山加大傳染病學家甘地（Monica Gandhi）表示，作為一個沒有任何潛在疾病的已接種新冠補強針的成年人，她和她兩個孩子對不戴口罩進入商店都覺得很自在，但她80多歲的老父因為正在接受癌症治療，所以前往公共場所仍會戴著KN95口罩。

舊金山加大另一位傳染病學家陳子平（Peter Chin-Hong）認為，對較謹慎的民眾而言，在病例減少的情況下，進入公共室內場所戴上N95、KN95或KF94口罩應該已足夠。他建議民眾考慮環境來決定要不要戴口罩，例如，長時間待在擁擠的室內場所戴口罩是明智的，但在通風良好、不擁擠的地方則沒有必要再戴口罩。