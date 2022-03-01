3月12日起 加州校園室內不強制戴口罩

按洛縣的規定，若顧客完全接種疫苗，可在室內場合解除口罩令。不過大部分民眾還是戴著口罩。（記者李雪／攝影）

加州 政府28日宣布，從3月1日開始，加州取消室內強制口罩 令，即未接種疫苗的人在大多數室內環境中，「強烈建議」戴口罩，但不強制執行。另從3月11日晚上11點59分起，取消對學生和教職員工在學校的室內佩戴口罩的強制要求，但仍「強烈建議」戴口罩。

根據28日宣布的時間表，加州從3月12日開始，不再要求在校園室內必須佩戴口罩。但如果個別學區或縣認為有必要，仍可選擇維持當地的要求。

州長紐森 28日的宣布，不影響在醫療保健設施、交通中心、機場、公共交通工具上、懲教設施，以及無家可歸者收容所和長期護理設施等環境中，每個人將繼續需要戴口罩的要求。

紐森聲明，「加州繼續根據最新數據和科學調整政策，運用我們在過去兩年中學到的知識來指導我們應對這一流行病」。「口罩是減少病毒和未來變種傳播的有效工具，尤其是在傳播率很高的情況下。我們無法預測病毒的未來，但我們已經為它做好了更好的準備，並將繼續採取植根於科學的措施，讓加州繼續前進」。

俄勒岡州和華盛頓州的州長，在28日的公告中也和加州一致，意味著結束了整個西海岸的口罩令。

該公告是在聯邦疾病防治中心（CDC）25日改變指導方針之後發布的。新標準雖然讓全國大部分地區都取消了戴口罩的建議，但仍將洛杉磯和聖地牙哥縣列為病毒活動「高」的縣，並敦促人們繼續戴口罩。而橙縣和河濱縣都屬於「中等」類別，按聯邦指南不需要戴口罩。