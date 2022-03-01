舊金山學區 暫不解除學校口罩令 部分家長失望

加州28日宣布解除學校口罩令，但舊金山聯合學區表示還不是時候。（Getty Images）

加州2月28日宣布，將從3月12日起解除學校口罩 令，學生今後進入教室不必再戴口罩，但舊金山 聯合學區 學生暫時還不能摘下口罩。

儘管舊金山有高疫苗接種率和低病毒傳染率，舊金山聯合學區官員28日表示，他們暫時沒有改變學校口罩令的計畫。

舊金山學區副總監布萊斯（Gentle Blythe）說：「由於舊金山聯合學區採取逐步減少新冠病毒傳播的措施，學校室內口罩令將繼續全面實施。」

學區這項決定與舊金山衛生局的立場恰好相反。舊金山衛生局28日傍晚宣布，將遵循加州解除口罩令的政策，今後只會鼓勵學校師生戴口罩，不會再強制要求。

舊金山衛生局副局長菲利普（Susan Philip）說：「有些人覺得這項決定來得太遲，有些人覺得太快，但我覺得都是積極正面的。未來，我們還是不得不繼續在這個議題上做平衡，因為有人從公平的角度來看它，有人從完整的兒童福祉角度來看它，要做到平衡很困難。」

布萊斯表示，學區政策的改變必須由縣衛生官員和勞工團體共同協商，教師工會還沒有具體說明需要做出哪些改變才能解除口罩令，而且當地衛生官員的決定不會改變學區的立場。

雖然舊金山公立學校希望維持口罩令，但私立學校和特許學校可能選擇解除，這可能會對舊金山學區造成跟進的壓力。

舊金山家長柏格（Cindy Burg）有一個就讀小學二年級的兒子，她對加州28日的宣布感到興奮，認為現在應該讓人們自由選擇戴不戴口罩。但不到一個小時，她就發現學區暫時不改變口罩令。

柏格說：「聽到一個高疫苗接種率和低病毒傳染率的縣不解除學生的口罩令，讓我很失望。」她強調，加州、聯邦政府和科學都說現在是解除口罩令的時候。

數據顯示，舊金山有超過87%年滿5歲的居民已完全接種疫苗，不過5歲到11歲完全接種的兒童只有約69%，而且族裔之間差異極大，例如，完全接種的非裔兒童僅29%，西語裔僅48%，但亞裔高達81%，白人也有64%。

舊金山教師工會會長庫里爾（Cassondra Curiel）表示，她期望根據舊金山學生、家庭、教職員的需求來找到一條放寬口罩令的道路。

庫里爾說：「我們支持教職員和學生戴口罩，是因為這是他們認為最安全的措施。我們會繼續保護最弱勢的群體，支持那些在地方解除口罩令後選擇繼續戴口罩的人。」