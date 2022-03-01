我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州5死人倫悲劇：父槍殺3兒及監護人後 舉槍自盡

法俄總統通話 普亭：滿足這「三大條件」才停戰

舊金山學區 暫不解除學校口罩令 部分家長失望

編譯組／舊金山28日電
加州28日宣布解除學校口罩令，但舊金山聯合學區表示還不是時候。（Getty Images）
加州28日宣布解除學校口罩令，但舊金山聯合學區表示還不是時候。（Getty Images）

加州2月28日宣布，將從3月12日起解除學校口罩令，學生今後進入教室不必再戴口罩，但舊金山聯合學區學生暫時還不能摘下口罩。

儘管舊金山有高疫苗接種率和低病毒傳染率，舊金山聯合學區官員28日表示，他們暫時沒有改變學校口罩令的計畫。

舊金山學區副總監布萊斯（Gentle Blythe）說：「由於舊金山聯合學區採取逐步減少新冠病毒傳播的措施，學校室內口罩令將繼續全面實施。」

學區這項決定與舊金山衛生局的立場恰好相反。舊金山衛生局28日傍晚宣布，將遵循加州解除口罩令的政策，今後只會鼓勵學校師生戴口罩，不會再強制要求。

舊金山衛生局副局長菲利普（Susan Philip）說：「有些人覺得這項決定來得太遲，有些人覺得太快，但我覺得都是積極正面的。未來，我們還是不得不繼續在這個議題上做平衡，因為有人從公平的角度來看它，有人從完整的兒童福祉角度來看它，要做到平衡很困難。」

布萊斯表示，學區政策的改變必須由縣衛生官員和勞工團體共同協商，教師工會還沒有具體說明需要做出哪些改變才能解除口罩令，而且當地衛生官員的決定不會改變學區的立場。

雖然舊金山公立學校希望維持口罩令，但私立學校和特許學校可能選擇解除，這可能會對舊金山學區造成跟進的壓力。

舊金山家長柏格（Cindy Burg）有一個就讀小學二年級的兒子，她對加州28日的宣布感到興奮，認為現在應該讓人們自由選擇戴不戴口罩。但不到一個小時，她就發現學區暫時不改變口罩令。

柏格說：「聽到一個高疫苗接種率和低病毒傳染率的縣不解除學生的口罩令，讓我很失望。」她強調，加州、聯邦政府和科學都說現在是解除口罩令的時候。

數據顯示，舊金山有超過87%年滿5歲的居民已完全接種疫苗，不過5歲到11歲完全接種的兒童只有約69%，而且族裔之間差異極大，例如，完全接種的非裔兒童僅29%，西語裔僅48%，但亞裔高達81%，白人也有64%。

舊金山教師工會會長庫里爾（Cassondra Curiel）表示，她期望根據舊金山學生、家庭、教職員的需求來找到一條放寬口罩令的道路。

庫里爾說：「我們支持教職員和學生戴口罩，是因為這是他們認為最安全的措施。我們會繼續保護最弱勢的群體，支持那些在地方解除口罩令後選擇繼續戴口罩的人。」

口罩 舊金山 學區

上一則

Google社區福利金 聖荷西擬用於職訓、兒童照護

下一則

勝利婭選阿縣警長 不少華人力挺「維護治安最佳人選」

延伸閱讀

紐約州公校室內口罩令3‧2解除 紐市3·7不再查疫苗卡

紐約州公校室內口罩令3‧2解除 紐市3·7不再查疫苗卡

口罩盼

口罩盼
學校解禁口罩令 加州掀論戰 反對派：戴罩才能保護師生

學校解禁口罩令 加州掀論戰 反對派：戴罩才能保護師生
疫情趨緩 達拉斯口罩令鬆綁

疫情趨緩 達拉斯口罩令鬆綁
洛縣取消室內口罩令 首日戴者仍多

洛縣取消室內口罩令 首日戴者仍多

熱門新聞

柯小姐（左）購物後要離開時遭搶。（記者李榮/攝影）

北加華人佛利蒙Costco購物 上車後遭搶

2022-02-25 19:27
祁凱立認為，習近平與普亭在權力結構上不同，也因此動手前更需要多方考量。（本報檔案照片，記者李榮攝影）

烏俄戰事引緊張 祁凱立：兩條件下習近平可能對台動武

2022-02-27 19:54
貝斯特國際中心專門為國際生提供服務。（史丹福校報）

特工常採欺騙性策略…中國留學生遭FBI盤查 專家教戰

2022-02-26 02:20
祈凱立分析，台灣對美國的意義不同，台灣不是烏克蘭，不會是下一個被入侵的目標。（本報檔案照片，記者李榮攝影）

史丹福大學學者：台灣不是烏克蘭

2022-02-24 19:35
紅圈顯示，一個嫌犯手中持槍搶劫。（視頻截圖）

屋崙9街 2持槍男光天化日下洗劫亞裔夫婦

2022-02-22 02:20
最新數據表示，美國二手車價格持續攀升，漲幅甚至超越比特幣和其他資產。（美聯社）

二手車價持續走高 灣區買家望車興嘆

2022-02-23 02:19

超人氣

更多 >
Day5不斷更新／俄烏首輪和談結束 有意進行2輪談判

Day5不斷更新／俄烏首輪和談結束 有意進行2輪談判
法俄總統通話 普亭：滿足這「三大條件」才停戰

法俄總統通話 普亭：滿足這「三大條件」才停戰
微波便當「多1條線」？真實用途讓網友驚訝：強大發明

微波便當「多1條線」？真實用途讓網友驚訝：強大發明
美國稱曾6次懇請中國勸阻俄方遭拒 中：美國抹黑

美國稱曾6次懇請中國勸阻俄方遭拒 中：美國抹黑
專家：烏俄戰爭是美國下的套 中國站哪邊都好尷尬

專家：烏俄戰爭是美國下的套 中國站哪邊都好尷尬