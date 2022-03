聯邦參議員范士丹夫婿布魯姆 86歲辭世

聯邦參議員范士丹夫婿布魯姆去世享年86歲。(圖擷取自電視畫面)

舊金山 金融家、聯邦參議員范士丹(Sen. Dianne Feinstein)的夫婿布魯姆(Richard Charles Blum)27日晚間在家中去世、享年86歲。

布魯姆曾任舊金山「Blum Capital Partners」主席暨總裁,1975年創辦這家投資公司。身為達賴喇嘛的朋友,他與中國領導人針對在西藏人權侵犯議題發生爭執。在宣布夫婿去世聲明中,范士丹稱布魯姆是一位「非常慷慨」(enormous generosity)的忠誠家庭男人,努力讓世界更美好。

范士丹表示:「今天我的心碎了。」(My heart is broken today),先生是她40多年的伴侶與最好朋友。「在美好時光與充滿挑戰日子裡,他總是陪伴在身邊。我將會非常想念他。」布魯姆長期與癌症搏鬥後病逝。最近幾個月,范士丹在華盛頓參議院時程之外,有相當多時間陪伴丈夫。

全美最有權力的政治家們28日紛紛向布魯姆致敬。拜登總統稱布魯姆是一位朋友,並是「加州驕傲之子,他的大部分生活都致力於在全球對抗貧困。」(proud son of California who dedicated much of his public life to fighting poverty around the globe)。同時,他也擁有柏克萊藍色血統(Dick bled Berkeley blue),畢業於柏克萊加大 並自2002年起擔任加大校董。

賀錦麗副總統表示,布魯姆是慈善家,相信大家可建立一個尊重所有人的權益與基本尊嚴的世界,並畢生致力於實現此一目標。眾議院議長波洛西則稱,無論布魯姆是作為藝術贊助人、食物銀行捐款人或努力結束無家可歸的捐助者,他是舊金山「一股強大的良善力量」(a powerful force for good)。州長紐森表示,布魯姆「離開這個比他發現時更好的世界。」(left this world better than he found it)

布魯姆身高六英尺四英吋,有一頭不羈的頭髮,在全加州廣為人知的是他擔任加大校董期間的作為。他擔任校董主席完成多項工作:在2000年代中期加強監管加州大學 高支出的校長辦公室;解職不適任校長,並於2008年聘任新校長尤道夫(Mark Yudof),許多人認為其在五年任期內讓加大系統受益良多。

尤道夫表示,布魯姆從不害怕說真話,是有膽識的人,無論是對州長、校董同僚、學生、教職員或媒體。他並曾就經濟政策,向前總統歐巴馬、柯林頓與卡特提供建言。更重要的是,他特別以加州資深參議員范士丹為榮,范士丹也是參議院情報委員會首位女性主席,兩人結褵42年。尤道夫打趣地說:「他經常告訴大家,當他們結婚時,決定要保留他自己的姓氏。」