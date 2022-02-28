前柏克萊加大球星蘭德爾 逃離烏克蘭回到灣區

烏克蘭國家男子籃球隊員蘭德爾，曾是柏克萊加大籃球隊主要得分球星。(Getty Images)

烏克蘭 國家男子籃球隊員蘭德爾 (Jerome Randle) 曾是柏克萊加大 籃球隊主要得分球星，目前效勞烏克蘭基輔職籃隊與烏克蘭國家籃球隊。26日剛從歐洲回到美國的蘭德爾現身於過去經常出現的柏克萊哈斯球場 (Hass Pavilion)。他筋疲力盡，同時感到無比放鬆。

蘭德爾26日在哈斯球場觀賞柏克萊加大與史丹福的籃球比賽。現年34歲的蘭德爾說，他感到非常疲憊，同時非常高興逃離烏克蘭。蘭德爾曾率領柏克萊加大籃球隊贏得2010年「太平洋10校聯盟總冠軍」(Pac-10 Championship) 頭銜。這是柏克萊加大球隊過去50年內，首次贏得太平洋10校聯盟冠軍。蘭德爾當年贏得聯盟年度最佳球員。

蘭德爾有美國與烏克蘭雙重國籍。他是烏克蘭國家籃球隊的主力球星。上周四烏克蘭隊與西班牙隊在西班牙科爾瓦多比賽，結果西班牙隊以88-74擊敗烏克蘭隊，蘭德爾在這場比賽中得21分。

蘭德爾說，比賽當天，他與烏克蘭球隊隊友獲悉俄羅斯武力侵略烏克蘭的最新發展。蘭德爾說，他清楚記得隊友們的臉上浮出恐懼、不確定的神情。

蘭德爾說，他當時聽到發生在烏克蘭的各種情況，特別從隊友臉上，他也看到烏克蘭民眾抵抗侵略背後的悲傷情緒，許多隊友當時非常擔心烏克蘭的家人，心理壓力很大，對誰而言，這都是非常困難的處境。

他說，當時情況複雜緊急，他無法確定上周四的球賽是否會進行，許多隊友說，他們沒有比賽的心情與動機，這是很可以理解的，可是烏克蘭籃球隊仍鼓起勇氣參賽，雖然整個球賽中，他們無法擺脫擔心烏克蘭親友的陰影。蘭德爾說，他對隊友們的精神非常感佩。

根據路透報導，烏克蘭出戰西班牙比賽中，賽前賽後，所有參賽人員都靜默一分鐘，比賽結束後，全體觀眾起立對烏克蘭隊致敬。

蘭德爾說，他準備再打完一個球季後才從烏克蘭職籃隊退休 ，目前他已經與這支基輔的球隊解約，希望能在歐洲或亞洲打最後一季球賽。可是蘭德爾說，他現在無法想像回到烏克蘭。他堅決表示，現在一定不會回去。

蘭德爾說，他在哈斯球場碰到過去柏克萊加大籃球隊隊友，美國職籃球隊達拉斯小牛隊 (Dallas Mavericks) 的教練基德 (Jason Kidd) 也在球場觀賽。

蘭德爾說，從恐怖的情況逃出來，他現在最需要睡個好覺，準備與女兒節里 (Jeri) 共度周末。