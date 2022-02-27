灣區人道組織 為接收烏克蘭難民作準備

為人道主義危機做準備，灣區組織預備當地安置團體。（電視新聞截圖）

在過去48小時內，數千名烏克蘭 人逃離了他們的國家，而這只是開始。全球各地的人道主義組織現在正在為預期中的人道主義危機做準備，這也包括灣區 一些準備接受烏難民到此地定居的團體。

東灣「猶太家庭和社區服務」 （JFCS）機構的首席執行官門切爾（Robin Mencher）說：「我們的作用，是在人們需要有一個新家的時候，真正做一些實事來應對危機。」JFCS自1877年以來一直致力於重新安置難民，他們與國際組織HIAS建立了夥伴關系，現在已經直接向烏克蘭派出了工作人員。「他們會評估情況，然後向我們和其他25個地方分支機構報告，這些機構正在積極準備接收最近的流離失所人員，他們將在東灣這裡重新定居。」門切爾說。

JFCS還向灣區那些有親人在烏克蘭的居民提供服務，該組織正積極收集資金和物品，為即將抵達的難民預備一個新家。但他們指出，難民潮要到達美國可能還要一段時間。

另一組織「難民和移民過渡」組織的首席執行官帕克（Jane Pak）說：「他們需要符合非常具體的標準，才能夠被確定為難民；然後一旦到了某個鄰國或第二國，或他們原籍國以外的任何國家，他們需要經過相當嚴格的審查過程。」 一旦獲得批準，他們將被分配到一個難民安置機構，該機構將把他們帶入指定國。

周五（2月25日），東灣區眾議員 芭芭拉李（Barbara Lee）也表示，政府已經派出災難救援隊，幫助評估危機。她說，「政府對此進行了討論，我們將盡一切努力允許難民來到我們的國家。當下重要的是人們正在死亡、在逃離、在處於恐懼中，這是創傷性的。」