民眾聲援烏克蘭 金山市政廳點亮藍黃光

25日晚，舊金山市政廳被烏克蘭國旗的顏色藍黃光點亮。 (市府網站)

2月25日晚，舊金山 市政廳被烏克蘭 國旗的藍黃顏色點亮，以此來聲援和支持遭遇俄羅斯 入侵的烏克蘭民眾。同天，數百位烏克蘭裔的民眾聚集在舊金山市政廳外，抗議俄羅斯對烏克蘭的戰爭，聚集的民眾齊呼：「支持烏克蘭」、「與烏克蘭在一起」、「普亭滾出烏克蘭」等口號。

26日中午，在舊金山輪渡大廈的廣場前，舊金山市民和烏克蘭社區居民數百人再聚集，聲援烏克蘭。集會民眾手舉「支持烏克蘭」、「不要戰爭」等標語，抗議普亭和俄羅斯對烏克蘭發動的戰爭，要求還烏克蘭人民以自由和和平。

舊金山輪渡大廈的廣場前，市民聚集抗議俄羅斯對烏克蘭的戰爭。 （記者李怡／攝影）

民眾高舉「與烏克蘭人民在一起」的牌子，參加抗議集會。 （記者李怡／攝影）

到此聲援的烏克蘭裔居民，許多人為了家鄉的親人和朋友的安全擔心，他們把集會現場人們示威吶喊的圖片，通過社交媒體發給正在遭受戰火蹂躪的人們，希望給家人或親友以鼓勵。但許多人擔憂，因為戰亂，他們的親友可能收看不到這些視頻和問候。在集會現場一位叫塔塔克的年輕人，是烏克蘭移民，自從周三晚俄羅斯對烏克蘭發起進攻後，就再也沒有聯繫到他的家人，令他十分擔憂。他的一位高中同學，開始時還會通過社交媒體發來幾段砲火轟鳴的短視頻，但之後也再無音訊。

舊金山輪渡大廈的廣場前的抗議人群。 （記者李怡／攝影）

26日，眾多市民聚集在舊金山輪渡大廈，抗議俄羅斯。 （記者李怡／攝影）

像塔塔克這樣在灣區的烏裔移民民不在少數，他們周六來到輪渡大廈的廣場前集會，除了聲援烏克蘭，也是為與其他烏裔民眾一起，共同想辦法，為在故鄉的親友和家人做一些力所能及的事情。

烏克蘭與舊金山灣區，有著很深的淵源。根據美國人口普查局的數據，大約有1萬4000名灣區居民出生在烏克蘭，大約2萬6000人有烏克蘭血統。數據還顯示，2萬4000名灣區居民出生在俄羅斯，其中約9萬8000人有俄羅斯血統，這些數字都明顯高於全美平均。而舊金山的烏裔和俄裔移民比例，又比灣區其他縣市高。