25年金融界經驗 饒影凡參選主計長：要為亞裔爭一口氣

南加蒙特利公園市華裔市長饒影凡，已宣布競選加州主計長。她擁有25年財務經驗，希望用科技推動經濟發展。（記者劉先進／攝影）

南加蒙特利公園市（Monterey Park）華裔市長饒影凡（Yvonne Yiu），已宣布競選加州主計長（State Controller）。她表示，競選口號是「移動資金，強化經濟」（Move Money, Empower Economy），希望將科技融入經濟，利用科技手段推動經濟發展，促進疫後恢復，並普及理財知識，緩解嚴重貧富分化。有25年財務經驗的她，認為自己有專業優勢。若成功當選，將成為首個任職主計長的亞裔 第一代移民 。「很多人看扁我，我就是要為亞裔爭一口氣，為移民爭一口氣。」

突破白人主導 管理10億資產

出生於香港的饒影凡人生曲折。15歲時，最疼愛她的父親去世。那時她覺得天塌下來了，常常以淚洗面，有三年痛不欲生。後來父親托夢說， 「別哭了，不想看到你傷心。」作為家中長女的她，從悲痛走出，決定和母親撐起家。

全家移民美國後，饒影凡開始時英文不好，甚至不知道SAT是什麼。為學好語言，她凌晨2時還在查字典。靠著這股韌勁，她拿到洛杉磯加大的全額獎學金，主修經濟及工商管理。身為亞裔女性，英文又是第二語言，在白人和男性主導的金融行業，她勤奮用功。同事5時下班，她先離開。吃完飯回來趕工到深夜12時。「24小時拚命，才能拚出一片天，實現美國夢。」

40歲前，饒影凡開設自己的證券行，管理超10億資產，也在私人大型金融機構擔任高級主管。金融界耕耘25年，她實現財務自由，當選蒙特利公園市議員，並在2021年輪值任市長。

運用財務知識 市府省5500萬

饒影凡發現，市府從加州公務員退休基金系統（CalPERS）貸款1.1億，準備將來給公務員發放退休金 。但系統計算，是默認所有公務員同一天退休，需要存好這筆錢，每年收取7%的利息，未來一度增加到10%，再緩慢降低。如此，城市要負擔高利息，可能出現財務危機。她決定發行25年債券，利息只有2.66%。開始時，公務員普遍擔心，如果債券發行不成功，退休是否會拿不到錢？經過周密運作，債券發行馬到功成，解決了城市債務，不用從退休基金系統借錢，節省5500萬。

經此一戰，饒影凡信心高漲，想利用自己的才能在更高職位為公眾服務，主計長一職剛好合適。目前州主計長由華裔余淑婷（Betty Yee）擔任，她到2023年即任期滿兩屆，不能連任。去年，本應輪值當副市長的一位市議員，指認饒影凡擔副市長，市議員投票決定通過，過了4個月，她正式任市長。深信基督教的饒影凡豁然開朗，「或許神應允，讓我參選。」

主打創新科技 擬發行消費券

饒影凡的競選綱領是，透明度、財務教育和創新科技。她說，目前加州資金轉手率一年4次，為1980年以來最低。資金每轉手消費一次，會產生利潤、稅收、就業等，推動經濟發展。若能當選，她希望推動民眾消費，在供應穩定時，和州議員聯合推出亞洲國家行之有效的消費折扣券，有一定使用期限，以刺激消費，彌補貧富分化。此前，在蒙特利公園市，她推動過城市研發移動程式「MPK REWARD」 ，在80個餐廳消費50元送10元，效果不錯。

饒影凡還希望在主計長官網推出理財欄目和視頻，幫助更多女性、移民和低收入者獲取個人理財分析，讓大家在經濟上獲得保障，不要被非專業的知識欺騙。如市民加油發現油價頗高，非常生氣，可以考慮投資一點美國石油指數基金 (United States Oil Fund)，投資賺錢回來，也能平復心情。目前，她在競選官網Yvonneyiu.com分享關於理財觀念的視頻。

宣布參選以來，有政治大佬曾當面勸饒影凡放棄選舉。她不服氣的回應，就是要爭一爭。她說，當初，有人看扁她英文不好，工作後還是有人看扁她。「我就是想給女性爭一口氣，給亞裔移民爭一口氣。利用我的專業金融知識，幫一些移民實現沒辦法實現的夢。」