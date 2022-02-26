紐森撤銷數十項防疫緊急行動 但維持緊急狀態

加州州長紐森25日宣布撤銷數十項防疫緊急行動令。（美聯社）

加州 州長紐森 （Gavin Newsom）25日簽署一項行政命令，撤銷數十項與新冠疫情有關的緊急行動，以及各項給予豁免的措施，以便加州今後可以更快速、靈活地應付危機。

不過，紐森政府表示，儘管要求州長終止加州疫情緊急狀態 的聲浪愈來愈大，紐森暫時還不考慮解除。

紐森25日發布聲明說：「在推動加州復甦之際，我們會繼續努力縮減規定，但會維持必要的檢測、疫苗接種和醫療系統支援，以確保加州擁有所需的工具和靈活性，讓我們在應對未來時有能力做策略性調整。」

紐森2020年3月4日宣布的緊急狀態令，擴大了他身為州長發布行政命令的權力，讓他可以加快購買、分發病毒檢測和疫苗接種用品等工作。

紐森政府官員25日表示，儘管將終止多項防疫行動，但現在就全面解除緊急狀態是不負責任的作為。他們指出，維持現行的其他數十項緊急行動，是為了擁有可以加快疫苗接種、分發口罩和防護裝備、維持醫院因應未來病例激增、分發檢測設備的能力。

紐森的法律事務主任派特森（Ann Patterson）說：「坦白說，如果我們明天就終止緊急狀態，絕對會大大削弱加州因應疫情的核心能力。」

加州共和黨議員最近一再強硬要求議會對一項終止加州緊急狀態的決議進行投票，參議會一委員會將於3月15日就該決議舉行聽證會。

事實上，眾議會本月稍早駁回了一項由共和黨議員提出的類似決議。在由民主黨主導的加州立法會中，共和黨這些行動注定會失敗，他們的目的只是為了藉機抨擊紐森。

加州眾議會共和黨領袖加拉格（James Gallagher）說：「加州可以舉辦7萬人參加的超級盃（Super Bowl）球賽，代表我們已不再處於緊急狀態。紐森州長的個人行為也引發外界質疑他制定的強制令。」

自疫情爆發以來，紐森發布的行政命令包含了561項緊急行動、特別豁免規定和其他指令，除了82項之外，其餘都已被撤銷，而剩下的82項緊急行動當中的52項，預計也將在6月底撤銷。