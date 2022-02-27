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​金山市長專欄╱支持兒童和家庭 推動復甦計劃

倫敦．布里德
布里德市長主持農曆新年慶典。
布里德市長主持農曆新年慶典。

親愛的讀者們:

舊金山在採取合作和建立措施保護其居民免受新冠病毒感染方面一直處於領先地位，亦將以同樣方式繼續支援兒童和家庭，我們深明在疫情及現時遇到的困難。

正因如此，我們最近推出了兒童和家庭復甦計劃，這是一項針對舊金山兒童、青年和家庭的全市新冠肺炎復甦策略。該計劃協調市內的資源，擴大了社區的聲音，推進了宣傳工作，並制定了將在三到五年內實施的策略路線圖，這將有助於支援舊金山的兒童、青年和家庭因新冠肺炎疫情所帶來的影響。

市長參加新春巡遊。
市長參加新春巡遊。

市長參加新年街會。
市長參加新年街會。

在疫情期間，在本地和全國各地內，兒童、年輕人及其家人經歷了孤立、悲傷、創傷、收入和住房不穩定、學習損失、焦慮和抑鬱症增加以及社交和情感掌握的延誤。 該計劃概述了解決以下類別問題的建議：

●身體健康 

●心理健康

●未完成的學習 

●新的和擴充學習

●托兒 

●學習材料需求

●種族不公平 

●家庭支援

●安全與治療 

●導航

●系統更改和建立

 

​布里德市長和Ms Wong共慶佳節。
​布里德市長和Ms Wong共慶佳節。

在疫情期間，我們深明家庭面對的壓力和危機，市府部門和社區組織共同合作，透過社區中心等緊急措施支援最有需要的家庭，78 個社區中心站點為 2500多名學生提供服務。 在社區中心，學童在遙距學習和課外活動以及健康膳食和零食方面等獲得面對面支援。 他們也有機會安全地參與體育活動、藝術、戲劇、互動和玩耍。 該計劃中詳述的這些緊急措施和許多其他方法成為舊金山能夠為家庭服務的一個例子，這兒童和家庭復甦計劃以這一經驗為基礎，為更廣泛和更深入的長期變化提供了路線圖。

請在微信上添加我以獲取更新和資源：londonbreed。 

敬安！ 

舊金山市長 倫敦．布里德

舊金山 疫情 新冠肺炎

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