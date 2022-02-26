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提議趕走俄學生 東灣聯邦眾議員史沃威爾挨批

編譯組／灣區25日電
灣區聯邦眾議員史沃威爾提議將俄國學生趕出美國。此想法遭到抨擊。(圖取自史沃威爾官方臉書)
灣區聯邦眾議員史沃威爾提議將俄國學生趕出美國。此想法遭到抨擊。(圖取自史沃威爾官方臉書)

東灣聯邦眾議員史沃威爾(Eric Swalwell)提議將俄國學生趕出美國，作為對俄國入侵烏克蘭的懲罰。此一具爭議性建議，很快就遭到抨擊。

民主黨籍眾議員史沃威爾24日在CNN針對俄國持續攻擊烏克蘭、懲罰俄國總統普亭的一系列選項中，提出將俄國學生趕出美國的提議，但很快面臨阻力。他在CNN新聞編輯室受訪時表示，談判桌上應直接對普亭個人進行制裁，關閉俄國在美國的大使館、將所有俄國學生趕出美國，普亭必須了解，每天在烏克蘭的攻擊，會有更嚴厲的懲罰。

儘管史沃威爾的部分建議被接受，但驅逐俄國學生的想法具有爭議。與川普政府在美國打擊中國學者的作法類似，川普的政策被批評為反亞裔的族裔主義偏見。

移民專家的看法也很關鍵。「全國移民論壇」（National Immigration Forum）會長諾拉尼（Ali Noorani）表示，歷史已經證明，美國移民系統是美國最強大的資產之一。應該向那些望為美國貢獻自己才能的俄國學生，張開歡迎的雙手，這是有利於經濟與民主的，也是普亭的損失。

倡導移民與公平移民系統的「美國移民委員會」（American Immigration Council）執行主任羅賓斯（Jeremy Robbins）也贊同此一觀點。他指出，大學是展示開放社會、多元面向、思想自由流動價值的最佳資產之一，懲罰俄國學生不公平也不明智。

白宮並未立即評論史沃威爾的想法。

史沃威爾受訪CNN時表示，美國應與其他夥伴一致行動，團結一致反對俄國的侵略，與盟友保持一致。他認為，這是自二戰以來歐洲最大規模的入侵，在金融、旅遊、能源和資源方面將遭受最嚴厲的打擊和影響。

俄國 移民 史沃威爾

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