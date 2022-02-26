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聲援烏克蘭 史丹福學生集會呼籲和平

記者王子涵／史丹福報導
史丹福社區成員身披烏克蘭國旗表達支持。（史丹福校報）
史丹福社區成員身披烏克蘭國旗表達支持。（史丹福校報）

大約60名史丹福大學社區成員周四（24日）聚集在校園中央的Main Quad廣場，譴責俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭行為，並聲援烏克蘭人民。集會由史丹福學生團體召集組織，集會從中午開始，持續了約一個小時。與會者相互擁抱，為在戰亂中的人民祈禱並呼籲和平。

史丹福學生張子健表示：「當戰爭的影響縮小到個人以及家庭，都是一場災難，希望永遠沒有戰爭。」

張子健參與了抗議活動，他看到一些抗議者將烏克蘭國旗披在肩上，而其他人則穿著藍、黃色的國旗色衣服。在集會結束時，與會者一起唱起了烏克蘭國歌。「一些學生分享了仍生活在烏克蘭的家人們的情況，他們對於戰爭的恐懼是真實的。」張子健說。

周三晚上，俄羅斯發動了對烏克蘭的入侵行為，對包括烏克蘭軍事基地、首都基輔和哈爾科夫地區等主要城市發動了空襲。僅僅在幾個小時後，史丹福大學的烏克蘭學生就共同組織了這次聚會，並吸引了來自不同國家的學生參加。

「參加集會的人數和我想象中的差很遠，但很不幸的是，這就是我們如今所面臨的的局面。」烏克蘭雙學位研究生斯倫科娃（Kate Slunkova）說。

24歲的布卡茨基（Catarina Buchatskiy）來自於烏克蘭首都基輔，她是此次抗議活動的組織者之一。她強調了在史丹福大學組織抗議活動的意義，「這個地方因其出色的教育和智慧而受到人們尊重。」

布卡茨基說：「普亭所侵略的不僅僅是烏克蘭的邊界以及國土，更是烏克蘭的歷史和文化。」

烏克蘭教育科學和創新局前局長、史丹福大學訪問學者貝茲弗申科說，她計畫將集會的照片和視頻與烏克蘭人民分享，向他們顯示國際社會的支持。

「參加抗議示威的每一個人都需要將真相傳播給自己的朋友、親人、教授、國會議員。」貝茲弗申科說，「烏克蘭的事情發展的非常快，烏克蘭的人民需要支持。」

烏克蘭 史丹福大學 教育

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