特工常採欺騙性策略…中國留學生遭FBI盤查 專家教戰

貝斯特國際中心專門為國際生提供服務。（史丹福校報）

亞洲法律聯會（Asian Law Causus）律師在「貝斯特國際中心」（Bechtel International Center） 和史丹福法學院「移民權利診所」（Immigrants' Rights Clinic）共同主辦的教師專場活動中，分享了關於中國留學生 在遇到FBI聯邦特工盤查時，應該如何處理的建議。

過去幾年，美國聯邦調查局更加頻繁地對高等教育背景的中國留學生進行審查，這主要是在川普政府期間的反華情緒所推動的，儘管美國司法部 已於本月23日正式終止了富有爭議的「中國行動計畫」（China Initiative），但是由於其影響範圍之廣，終止需要很長的一段時間才能實現。在此之前，史丹福大學 的華裔學生仍有可能被定義為有風險的人物。

史丹福大學法學院移民權利診所主管沃德（Lisa Weissman-Ward）表示，儘管包含針對國際學生的建議，但是這一專場活動只對教師開放，因為處理該類型事件的方法需要被謹慎對待。「我們的主要目的是提供有用的信息和建議。」沃德說，「我們希望在未來與學生進行額外的交流。」

亞洲法律協會研究員崔（Deborah Choi）表示，引起不必要的驚嚇和恐懼不是我們的目的。協會向國際學生以及老師提供更多信息，供他們參考。她表示，「中國行動計畫」導致以貌取人以及過度調查等行為，變相鼓勵了特工以及檢察官主動尋找符合特徵的個人。

史丹福大學師生主導了對於「中國行動計畫」的抗議行動。2021年9月，一個由史丹福大學40多個系177名教師組成的「自由之風」團體，向當時的司法部長加藍（Merrick Garland）發出一封公開信，要求終止「中國行動計畫」，包括耶魯、普林斯頓和柏克萊加大在內的多個高校教師都表示支持。

亞洲法律聯會在近期代理了一名中國籍博士生，律師阿拉姆（Hammad Alam）在會上介紹說，聯邦特工的第一個策略是突擊家訪。「該學生在拒絕特工進門後，特工試圖在當地一家咖啡館安排一次非正式的面對面會議，以接觸該學生。」阿拉姆說。

當他們第三次嘗試聯繫該學生時，特工們轉而採用了一種更具有欺騙性的策略，他們給學生發了一封電郵，聲稱需要對該生的簽證進行審核。阿拉姆說：「這種非法傳喚的方式是特工缺乏有利證據時使用的策略。」

阿拉姆表示，這樣的調查往往是沒有結果的，但在過程中對學生造成長期的心理影響，包括對聲譽和事業的損害是無法估量的。尋求法律援助和請假也會給學生造成經濟負擔，以及精神和情感的創傷。

崔建議道，特工會利用權力強迫人們說出信息，「我們會提醒大家，不要與特工交談，特別是律師不在場的情況下。」