我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#09：290萬市民武裝抗俄的「基輔圍城戰」

白宮簽備忘錄 再撥3.5億軍援烏克蘭

俄、烏裔居民 灣區比例冠全國

編譯組／灣區25日電
灣區有不少烏克蘭裔和俄羅斯裔居民。（取自臉書）
灣區有不少烏克蘭裔和俄羅斯裔居民。（取自臉書）

俄羅斯烏克蘭的入侵給整個美國帶來了衝擊波，對灣區產生的影響可能更大。根據美國人口普查局的數據，灣區具有俄羅斯或烏克蘭血統的居民比例高於全國。

人口普查估計顯示，約有1萬4000名灣區居民出生於烏克蘭，約有2萬6000人說他們有烏克蘭血統。數據還顯示，2萬4000名灣區居民出生在俄羅斯，約9萬8000人回答說他們有俄羅斯血統。這些信息來自美國社區調查，該調查每年從美國人口的代表性樣本中收集詳細的人口統計信息。上述數據的收集時間為2015年至2019年。

灣區與俄羅斯和烏克蘭有淵源的居民，比例高於加州或美國整體。在全國範圍內，估計每一萬名美國居民中，會有91人說他們與俄羅斯有直接的家族關聯，有41人與烏克蘭有家族關聯，而在九縣灣區，每一萬人中與俄羅斯和烏克蘭有直接家族關聯的分別為161人和53人。

在北灣地區，馬連縣有俄羅斯血統的居民比例最大。每一萬名馬連居民中，約有291人聲稱有俄羅斯血統。它也有第二大的烏克蘭血統的居民比例；根據調查，每一萬名馬連居民中約有57人有一些烏克蘭的祖先。

值得注意的是，這些數字都是估計值，有些數字有很大的誤差。例如，馬連縣有俄羅斯血統的人口可能高達每萬人322人或低至每萬人259人，但291的數字代表了調查的最佳估計。

舊金山的烏克蘭血統人口比例最高，每萬人中有62人，而俄羅斯血統的人口比例第二高，每萬人中有198人。

在灣區各縣中，舊金山市俄羅斯和烏克蘭出生的居民比例也是最高的：每萬名舊金山人中約有52人在俄羅斯出生，有47人在烏克蘭出生。

這也許並不奇怪，因該市有支持移民的政策，如進步的庇護城市（Sanctuary City）政策，以及其相對較高的外國出生居民的整體比例（約三分之一的舊金山人出生在另一個國家，遠高於全國14%的比例）。

俄羅斯 烏克蘭 灣區

上一則

罷免舊金山教委工作組解散 感謝華裔團結

下一則

提議趕走俄學生 東灣聯邦眾議員史沃威爾挨批

延伸閱讀

俄羅斯被踢出SWIFT可能性大增 德義不反對、英加支持

俄羅斯被踢出SWIFT可能性大增 德義不反對、英加支持
王毅：歡迎俄烏盡快談判 俄羅斯的安全訴求應獲重視

王毅：歡迎俄烏盡快談判 俄羅斯的安全訴求應獲重視
俄侵烏克蘭 能源漲消費者慘 德州這些公司卻發財

俄侵烏克蘭 能源漲消費者慘 德州這些公司卻發財
灣區華裔心理治療師疫情出新書 紀錄生命階段

灣區華裔心理治療師疫情出新書 紀錄生命階段

熱門新聞

柯小姐（左）購物後要離開時遭搶。（記者李榮/攝影）

北加華人佛利蒙Costco購物 上車後遭搶

2022-02-25 19:27
祈凱立分析，台灣對美國的意義不同，台灣不是烏克蘭，不會是下一個被入侵的目標。（本報檔案照片，記者李榮攝影）

史丹福大學學者：台灣不是烏克蘭

2022-02-24 19:35
紅圈顯示，一個嫌犯手中持槍搶劫。（視頻截圖）

屋崙9街 2持槍男光天化日下洗劫亞裔夫婦

2022-02-22 02:20
康寶從台灣進口哈肯鋪麵包及台灣精緻農產品，一解台灣人思鄉之情。（記者江碩涵／攝影）

三個歐巴桑矽谷創業 進口台灣生鮮美食 勇闖事業第二春

2022-02-16 14:47
最新數據表示，美國二手車價格持續攀升，漲幅甚至超越比特幣和其他資產。（美聯社）

二手車價持續走高 灣區買家望車興嘆

2022-02-23 02:19
柏克萊加大公共政策教授、柯林頓政府前勞工部長賴克表示，類似俄羅斯入侵烏克蘭這樣的國際危機總有失控風險。（取自柏加大官網）

普亭侵烏 柏加大教授憂：美俄或意外引爆核武

2022-02-25 02:19

超人氣

更多 >
俄羅斯戰車駛進基輔 有意與烏克蘭在白俄談判

俄羅斯戰車駛進基輔 有意與烏克蘭在白俄談判
喝茶養生？外國研究：「這種茶」喝太多 罹癌風險多2倍

喝茶養生？外國研究：「這種茶」喝太多 罹癌風險多2倍
影／前線戰況 俄軍稱拿下烏克蘭戰略港口城市梅利托波爾

影／前線戰況 俄軍稱拿下烏克蘭戰略港口城市梅利托波爾
俄烏炮火震動美房市？中美台恐現新格局

俄烏炮火震動美房市？中美台恐現新格局
英國、歐盟、美國先後宣布制裁普亭本人

英國、歐盟、美國先後宣布制裁普亭本人