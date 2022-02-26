俄、烏裔居民 灣區比例冠全國

灣區有不少烏克蘭裔和俄羅斯裔居民。（取自臉書）

俄羅斯 對烏克蘭 的入侵給整個美國帶來了衝擊波，對灣區 產生的影響可能更大。根據美國人口普查局的數據，灣區具有俄羅斯或烏克蘭血統的居民比例高於全國。

人口普查估計顯示，約有1萬4000名灣區居民出生於烏克蘭，約有2萬6000人說他們有烏克蘭血統。數據還顯示，2萬4000名灣區居民出生在俄羅斯，約9萬8000人回答說他們有俄羅斯血統。這些信息來自美國社區調查，該調查每年從美國人口的代表性樣本中收集詳細的人口統計信息。上述數據的收集時間為2015年至2019年。

灣區與俄羅斯和烏克蘭有淵源的居民，比例高於加州或美國整體。在全國範圍內，估計每一萬名美國居民中，會有91人說他們與俄羅斯有直接的家族關聯，有41人與烏克蘭有家族關聯，而在九縣灣區，每一萬人中與俄羅斯和烏克蘭有直接家族關聯的分別為161人和53人。

在北灣地區，馬連縣有俄羅斯血統的居民比例最大。每一萬名馬連居民中，約有291人聲稱有俄羅斯血統。它也有第二大的烏克蘭血統的居民比例；根據調查，每一萬名馬連居民中約有57人有一些烏克蘭的祖先。

值得注意的是，這些數字都是估計值，有些數字有很大的誤差。例如，馬連縣有俄羅斯血統的人口可能高達每萬人322人或低至每萬人259人，但291的數字代表了調查的最佳估計。

舊金山的烏克蘭血統人口比例最高，每萬人中有62人，而俄羅斯血統的人口比例第二高，每萬人中有198人。

在灣區各縣中，舊金山市俄羅斯和烏克蘭出生的居民比例也是最高的：每萬名舊金山人中約有52人在俄羅斯出生，有47人在烏克蘭出生。

這也許並不奇怪，因該市有支持移民的政策，如進步的庇護城市（Sanctuary City）政策，以及其相對較高的外國出生居民的整體比例（約三分之一的舊金山人出生在另一個國家，遠高於全國14%的比例）。