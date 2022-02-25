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俄烏開戰油價飆升 灣區4.93元創新高

記者王子涵／聖荷西報導
舊金山至聖馬刁地區的油價漲至驚人的4.93元，為歷史最高紀錄。（AAA網站截圖）
舊金山至聖馬刁地區的油價漲至驚人的4.93元，為歷史最高紀錄。（AAA網站截圖）

受到俄烏戰爭的影響，灣區油價快速上漲。聖他克拉拉縣每加侖無鉛汽油的平均價格為4.84元，東灣為4.83元，舊金山至聖馬刁地區則漲至驚人的4.93元。根據AAA汽油價格網站的調查報告顯示，24日中午的汽油平均價格是加州和灣區有史以來的最高紀錄。

汽油價格網站GasBuddy報導，自日前傳出俄羅斯將入侵烏克蘭的報導後，國際原油價格一路走高，整個能源市場也進入動蕩之中，價格也開始了飆升。20日聖荷西和屋崙的平均汽油價格為4.76元，舊金山為4.84元，而到了24早上，價格已經分別提升至4.83元和4.90元。

「俄烏戰爭正在對原油價格產生重大影響。」AAA汽油價格網站北加州發言人巴斯克斯（Aldo Vazquez）24日說：「23日晚上的原油價格是90元一桶，目前已經漲至100元。」

美國在2020年從依賴石油進口轉變為石油出口國，得益於特朗普政府時期大幅提高國內原油和天然氣產量的政策。「在2020年美國歷史性地轉變為石油淨出口國，2021年美國的石油出口量仍然大於進口量，這其中包括原油、精煉石油等產品。」聯邦能源信息署2月18日報告。

2021年11月，美國進口的2.542億桶原油中，來自俄羅斯的份額達到了1790萬桶，佔總體進口量的7%左右。然而隨著總統拜登宣布將對俄羅斯進行嚴厲的經濟制裁，俄羅斯運往美國的石油可能會大幅度削減，將導致石油零售價格的增長。

巴斯克斯表示，只要軍事衝突、經濟制裁和反制裁仍在繼續，目前的汽油價格上漲就不會在近期內減弱。「價格只會繼續上漲。」巴斯克斯說，「我們可以預見全球市場的原油供應都會收緊。」

油價 石油 俄羅斯

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