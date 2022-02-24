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金山警局DNA數據庫恐遭濫用 博徹思抨擊

編譯組／舊金山23日電
舊金山地檢長抨擊舊金山警局的DNA使用政策。（美聯社）
舊金山地檢長抨擊舊金山警局的DNA使用政策。（美聯社）

今日美國（USA Today）23日報導，舊金山警局犯罪實驗室處理過的所有DNA樣本，都儲存在他們的數據庫中，可能在刑事調查中被用來識別民眾。

舊金山警長史考特（Bill Scott）對今日美國說：「我們實驗室檢測的所有DNA都會進入這個數據庫。」

今日美國指出，這些DNA樣本包括暴力和財產犯罪的受害者、遭受虐待的兒童，和既不是嫌犯也不是受害者的民眾，例如性侵案調查中非受害的案件當事人性伴侶或室友。

這起報導引發疑問：舊金山警局是否使用過受害者的DNA，或其他協助警方查案的民眾自願提供的DNA？舊金山警局目前到底存有多少民眾的DNA？但史考持並未向媒體證實。

舊金山地方檢察長博徹思（Chesa Boudin）本月初對外宣布，舊金山警局使用一名性侵被害者的DNA查出這名婦女犯下盜竊罪，於是將她逮捕。博徹思警告，這將使今後的性侵受害者不再願意挺身而出。

博徹思在推特和發給今日美國的聲明中讉責了舊金山警方，稱其辦公室「最擔心的事被證實了」。

博徹思說：「每一位我接觸過的檢察長，無論他們是哪一個地區，是紅還是藍，都對這種做法感到震驚，認為不應該發生。」

今日美國在報導中還表示，除了未成年人的DNA必須在兩年內清除之外，舊金山警局對清除其他民眾的DNA樣本沒有時間表。此外，警局也沒有承諾會停止使用案件當事人性伴侶的DNA，只說「會根據實際情況進行評估」。

聖荷西州立大學教授巴拉許（Mark Barash）表示，舊金山警局的政策「與任何職業道德都相互矛盾」。

不過，舊金山警局23日已更新政策，通知調查人員停止使用性侵案受害者DNA的作法。

DNA 舊金山 性侵

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