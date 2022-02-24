紛爭暫告一段落 舊金山警檢協議延長60天

為提高舊金山執法透明度，警檢協議延長60天。（記者李怡／攝影）

加州 總檢察長邦塔（Rob Bonta）、舊金山 市長布里德（London Breed）和市府律師邱信福（David Chiu）23日宣布，舊金山地檢處（SFDA）和警察 局（SFPD）之間的諒解備忘錄（Memorandum of Understanding）將延長60天。作為諒解備忘錄延長協議的一部分，地方檢察官辦公室和警察局已同意聘請獨立調解員，例如退休法官，以審查和解決引起糾紛的案件，包括調查槍擊事件涉案人、嫌犯押運期間死亡、某些導致嫌犯嚴重身體傷害的原因等。備忘錄有效期延至2022年5月20日，也意味著舊金山警檢糾紛暫時告一段落。

一直以來，諒解備忘錄是提高舊金山執法系統透明度和問責制的重要工具。本次備忘錄涵蓋四大具體內容，包括設立獨立調解員、案件的重新認定和審查、提交刑事調查報告和材料、具體問責制。

加州總檢察長羅伯·邦塔(Rob Bonta)說，獨立公正的調查是公眾信任警務的基石，「我歡迎這些努力和承諾，以確保舊金山建立一個有助於在執法部門與社區之間建立並維持信任的關係。今天發布的公告是向公共安全官員和所有舊金山人表達透明執法的重要一步。感謝地方合作夥伴所做的工作，以幫助確保警務的一致性。」

布里德（London Breed）表示，這次的協議延期，是為確保對警察使用武力案件進行獨立監督，同時確保執法的透明和公正。她說，舊金山在警察改革方面處於全國領先地位，參與這一進程的每個人都希望看到這一領先繼續下去。她希望大家能夠找到解決問題的方法，並感謝所有的合作夥伴。

舊金山市府律師邱信福（David Chiu）說：「我對各方為確保延期所做的工作感到滿意，我們都致力於維護公共安全，並確保對使用武力事件進行獨立調查。雖然還有很多工作要做，但這次延期讓我們有時間解決懸而未決的問題，並為所有舊金山人的利益而團結起來。」

地檢官博徹思表示，目前仍然致力於對警察使用武力事件進行獨立調查，並對正在進行的關於修訂諒解備忘錄的討論持樂觀態度。他對總檢察長辦公室在問責制方面的協助表示感謝。

舊金山警察局局長史考特（Bill Scott）說，這項為期60天的延期，設立一名獨立調解員，以監督雙方的行為，並解決最近幾周出現的極其嚴重的警檢糾紛。「我們感謝邦塔總檢察長和他的團隊，布里德市長以及市府律師和他們的團隊，大家努力將舊金山警察局SFPD和地檢SFDA 辦公室聯合起來，以達成這項協議，並使我們朝著讓所有舊金山人都可以信任的結果邁進。」