3年來首次 灣區清點遊民人口

灣區本周進行三年來首次的遊民人口統計。（美聯社）

灣區 本周進行遊民 人口統計，是自新冠疫情 爆發前三年來首次，專家希望能透過收集重要數據，協助他們進一步了解灣區的遊民危機。

灣區各縣民選官員、市府員工、宣導人員和志工等團體，23日開始在黎明前和深夜外出，統計他們發現睡在帳篷、汽車或街道上的遊民人數。統計結果將影響各個層面，從每縣可獲得多少可用來建設遊民住房、提供遊民服務的聯邦資金，到地方機構如何制定援助計畫等。

專家表示，這次的「時間點統計」（Point in Time Count）特別重要，因為是自2019年1月以來首次。儘管有媒體報導，在疫情期間，灣區大型遊民營區愈來愈多，遊民問題不斷惡化，但這是第一個可以量化疫情對遊民影響的機會。

23日清晨協助統計遊民人口的屋崙市長薛麗比（Libby Schaaf）說：「了解問題非常重要，這樣才能解決問題。」聖荷西市長李卡多（Sam Liccardo）也參與了這次統計行動。

由於志工很容易漏掉偏遠地區的遊民，因此統計出來的數字通常被認為有低估之嫌。儘管如此，官員仍必須以這些數據作為基準，來追蹤遊民人口的增加或減少。本周收集到的數據預計將在夏季公布。

美國住房與都市發展局（U.S. Department of Housing and Urban Development）要求各縣每兩年進行一次遊民人口統計。因為擔心志工會感染到新冠病毒，灣區將原本應該在2021年1月進行的統計延後到今年1月。但1月時又因為Omicron疫情嚴重，統計工作再次推遲。

灣區各縣統計工作的開跑時間不一，阿拉米達縣23日上午開始，舊金山則是23日晚上開始，康曲柯士達縣和聖馬刁縣預定24日才會開始，23日已開始的聖他克拉拉縣則表示24日會繼續進行。

為了防範志工感染新冠，舊金山今年的統計工作沒有召募志工，只仰賴市府員工和宣導人員進行；阿拉米達縣和聖他克拉拉縣有召募志工，但要求他們集團行動，避免與陌生人共事。

過去的統計工作大部分使用紙筆，今年灣區有多縣改採數位裝置，使用應用程式記錄和傳送數據，以避免志工在出發前後必須為了領取紙筆或上交統計數字聚集。

負責阿拉米達縣統計工作的安德魯斯（Chelsea Andrews）23日表示，應用程式的使用狀況良好。她說：「我一直在待命，但沒有接到任何要求協助的緊急簡訊。」

除了統計睡在街上的遊民，灣區各縣還會統計睡在收容所的遊民。此外，灣區也會進行更深入的問卷調查，收集當地遊民的人口統計數據，包括族裔、是否有任何成癮問題或精神疾病、是什麼原因導致他們無家可歸、曾經住在何處等。這些訊息可幫助消除對遊民的刻板印象，也可幫助當地非牟利組織為遊民提供更好的服務。