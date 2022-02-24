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聖他克拉拉2議員 推動禁止「幽靈槍」法

記者王子涵／聖荷西報導
聖縣議員查維斯（中）、李洲曉（左）和檢察長羅森（右）將共同支持一項禁止擁有「幽靈槍」的縣級法令。（查維斯推特）
聖縣議員查維斯（中）、李洲曉（左）和檢察長羅森（右）將共同支持一項禁止擁有「幽靈槍」的縣級法令。（查維斯推特）

聖他克拉拉縣議員查維斯（Cindy Chavez）、李洲曉（Otto Lee）和聖縣檢察長羅森（Jeff Rosen）23日聯合召開記者會，宣布將共同合作支持一項禁止擁有「幽靈槍」（ghost gun）的縣級法令。灣區以及加州多個城市都在積極推進這項法令，以補充州政府對於家庭組裝槍支的法規。官員稱，這些幽靈槍常常能夠躲開槍支暴力的審查。

所謂幽靈槍，即私自組裝，沒有登記也沒有序列號的槍械。

查維斯和李洲曉表示，他們正在共同撰寫提交給縣議會的審議文件，目的是打擊那些沒有序列號的非法槍支。當地執法部門表示，該類型槍支的數量已經創下記錄。上周，聖荷西警方突襲了聖荷西郊區的Willow Glen社區，逮捕了一個以家庭為基礎的幽靈槍製造集團。

查維斯表示：「幽靈槍沒有序列號，使得警方無法對其追蹤，而且槍主無需通過背景調查。」

根據地方檢察官辦公室的數據，聖縣所追繳的與犯罪活動有關的幽靈槍從2015年的4支飆升到2021年的293支。在2020至2021年之間，幽靈槍的數量翻了一倍。

聖縣所追繳的與犯罪活動有關的幽靈槍從2015年的4支飆升到2021年的293支。...
聖縣所追繳的與犯罪活動有關的幽靈槍從2015年的4支飆升到2021年的293支。（查維斯個人推特）

「這是我們從來沒有見過的增長。」羅森說，「幽靈槍可以由個人製造出來，並在黑市上出售，在數小時內即可落入到重罪犯的手中。這些槍的製造者並不是簡單的槍支愛好者而已。」

李洲曉說，由3D列印機製造的塑膠槍支零件，使得金屬探測器無法檢測出槍支。加州法律最新規定塑膠配件中必須包含一塊足夠大的、刻有序列號的金屬片，以解決該問題。「在這個問題變得更糟之前，必須把它扼殺在萌芽」。

在被問及擬定法令的細節時，羅森表示，法案仍在討論中，但議員們會參考其他地區的例子。

屋崙市議會上個月批准了一項禁止幽靈槍法令，禁止人們擁有、購買、銷售、提供銷售管道、轉讓、運輸、接收和製造槍支中的兩個核心配件──機匣（Receiver）和底把（Frame）。

目前的加州法律允許居民在網上購買這些槍支零件。但在組裝之前，購買者需要通過加州司法部申請序列號，並在過程中接收背景調查。當局認為，很多人沒有遵守這一要求，使得幽靈槍成為規避加州購槍規定的一種常見方式。

在過去一年中，洛杉磯、舊金山和柏克萊都通過了相似的條例，而聖地牙哥市的法令遭到當地擁槍聯盟的法律訴訟。

槍支 加州 聖荷西

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