二手車價持續走高 灣區買家望車興嘆

最新數據表示，美國二手車價格持續攀升，漲幅甚至超越比特幣和其他資產。（美聯社）

灣區二手車 的價格相比去年已經上漲了40%以上，高昂的價格讓二手車買家被迫降低期待值。根據消費者價格指數，過去的一年是有史以來車價上漲幅度最大的一年，新車的價格也隨之上漲了12%左右。

柏克萊居民蒙多（Katherine Mondo）已經在二手車市場尋覓了三個多月，但仍一無所獲。他已經徹底放棄了線上二手車網站看車的方式，因為那裡充斥著騙局。他正考慮一輛沙加緬度車主出售的老舊斯巴魯汽車 。

「我意識到這是買車最差勁的時間。」蒙多說。他的目標是一輛里程小於15萬英哩的豐田 RAV4。「我本可以在Instagram尋找新車，然而現在的情況，我只能去Craigslist網站（線上免費分類廣告網站）。」

高居不下的二手車價格是疫情大流行以來的常態，由於產能下降，汽車芯片製造商無法滿足市場的需求，新車供應短缺。

知名二手車估值網站凱里藍皮書（Kelly Blue Book）的公司發言人席爾默（Mark Schirmer）說：「二級汽車市場受到新車庫存短缺的影響，致使更多的人選擇購買二手車。」

根據該公司分析，現在二手車的平均價格高達27633元，而汽車的平均里程數超過7.1萬英哩。與此同時，車主還發現他們的汽車在行駛多年後，不僅沒有貶值，甚至在某種情況下還升值了。

汽車經銷商給予二手車買家最好的建議就是等待。他們表示，如果你不急需一輛汽車，推遲幾個月甚至更長的時間購買是明智之舉。一輛嶄新的豐田RAV4價格接近9.7萬元，加價近4萬元。灣區的一名男子把汽車賣給在線汽車經銷商Carvana後，價格竟然比七年前購買新車的價格高出90元。

屋崙豐田汽車公司銷售總監麥樂（Nate Myler）表示，RAV4車型的等待時間長達兩年之久。他說：「我們已經習慣於不再和希望節約成本的客戶打交道，我們主要的客戶是那些願意等待數月時間並支付原價的客戶。」