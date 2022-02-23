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烏克蘭戰報#03：俄軍剩30公里?烏急令後備軍人動員

外帶剩菜隔夜吃 19歲男染病雙腿截肢 手指也沒保住

俄入侵烏克蘭 灣區部分企業啟動當地緊急應變措施

編譯組／灣區22日電
灣區部分企業因為俄羅斯入侵烏克蘭受到影響。灣區烏克蘭裔民眾日前在舊金山街頭抗議俄羅斯入侵烏克蘭。（電視新聞截圖）
灣區部分企業因為俄羅斯入侵烏克蘭受到影響。灣區烏克蘭裔民眾日前在舊金山街頭抗議俄羅斯入侵烏克蘭。（電視新聞截圖）

在俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）21日下令軍隊進入烏克蘭後，舊金山企業JustAnswer的烏克蘭裔員工22日召開視訊會議，討論公司如何在衝突升級期間確保他們的安全，並維持運作。

JustAnswer的員工總人數約700人，超過三分之一在烏克蘭。JustAnswer在烏克蘭的國際管理資深總監西門（Nadiya Semen）表示，普亭21日發表的攻擊性演說，讓所有人震驚不已。

負責管理JustAnswer在烏克蘭252名員工的西門表示，毫無疑問，普亭沒有要以和平方式解決衝突的想法。西門在視訊會議上討論了JustAnswer安置員工、備份基礎設施、處理員工入伍並確保他們獲得薪資等問題。她說：「員工都很感謝公司為他們所做的一切。」

JustAnswer是矽谷眾多在烏克蘭有大量員工的公司之一。對於渴求人才的美國科技公司而言，烏克蘭高教育程度的人口非常具有吸引力，因為當地非常重視科學、科技、工程和數學（STEM）教育，而且科技人的平均薪資只有灣區的三分之一到四分之一。Google、Snap、甲骨文（Oracle）、Grammarly 和Ring都是灣區在烏克蘭設有分公司的大型企業。

目前，像JustAnswer這類的美國企業正努力修改應急計畫，來保護其員工和業務。JustAnswer執行長克齊格（Andy Kurtzig）說：「我們已經為此事組成了危機處理委員會。」

JustAnswer在烏克蘭的員工大多位於該國西部邊境的利維夫（Lviv）和烏日霍羅德（Uzhhorod），因此沒有迫在眉睫的入侵風險。他們在已經集結眾多俄羅斯軍隊的烏克蘭首都基輔有19名員工。

對於被徵召或志願入伍的員工，JustAnswer表示，所有軍人日後都可以重返工作崗位，服役期間仍可以獲得50%的正常薪資。此外，JustAnswer還提供彈性工作時間，以便員工有時間接受民防或急救訓練。

舊金山的Grammarly是由三位烏克蘭人所創辦，他們在烏克蘭也有大量員工。Grammarly公關總監哈齊穆拉托維奇（Senka Hadzimuratovic）說：「我們正在密切觀察情勢，已針對各種情況為我們的團隊及其家人制定了應急計畫，保護他們的安全。」

哈齊穆拉托維奇表示，為了防止業務停擺，他們已經建立了備用的通訊方式，並暫時將一些工作轉移給烏克蘭境外的團隊負責。

瓦西里克兄弟（Andrew and Alex Vasylyk）創辦的StartupSoft雇用了約130名烏克蘭合約員工，以遠距辦公方式為美國25家企業工作，包括舊金山的Zumper、東灣艾姆瑞維爾（Emeryville）的Madefire和德州奧斯汀的WeStrive。和其他公司一樣，StartupSoft的應急計畫主要在協助烏克蘭境內的員工搬家或前往他國。

烏克蘭 普亭 舊金山

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