緊急租金援助 阿縣已發5千萬元 逾4500個家庭受益

阿拉米達縣住房和社區發展部表示，已發放超過5000萬的州和聯邦緊急租賃援助計畫資金，4500多個家庭受益。圖為屋崙一出租公寓。（記者劉先進／攝影）

阿拉米達縣住房和社區發展部表示，已發放超過5000萬元的州和聯邦緊急租賃援助計畫（ERAP）資金，4500多個家庭受益。95%的資金發給極低或非常低的收入的居民（低於地區收入中位數的50%），60%的資金給了單親母親的家庭。

阿縣與租戶權利和法律服務非營利組織拉扎法律中心（Centro Legal de la Raza）合作管理該計畫，與50多個本地基於信仰和社區機構合作，用超過15種語言宣傳該計畫並協助申請程式。自去年9月以來，批准數增加近300%。

阿縣的州和聯邦緊急租賃援助計畫覆蓋除了屋崙和佛利蒙市的全縣其他區域，而這兩個城市自己管理援助資金。根據阿縣的數據，州和聯邦緊急租賃援助計畫的資金中，4500多個家庭的申請得到批准，以支持住房穩定性。60%的援助用於女戶主家庭。75%的援助給了收入在地區中位數30%以下的極低收入 申請人。另外19%的援助，被分配給非常低收入的人（收入在地區中位數30-50%之間）。總的來說，95%的申請者收入低於地區中位數50%，100%的援助給了地區中位數低於80%的申請者。

第三區縣議員布朗（Dave Brown）表示，阿縣的每個角落都需要租金 援助。租戶和業主正在受到傷害。這些資金必不可少的，阿縣正在快速有效地將資金發放出去。

阿縣州和聯邦緊急租賃援助計畫經理馬格納（Eric Magana）說，疫情 對社區的低收入和極低收入居民，特別是無證移民和有色人種，造成了前所未有的影響。這些租賃資金是許多人的生命線。

阿縣還頒布了一項暫停逼遷令，在疫情期間提供了急需的住房穩定，該暫停令將持續到公共衛生危機結束後的60天。這項緊急法令規定，除了少數例外情況，縣內任何地方都禁止逼遷。

能夠證明因疫情而造成經濟困難的租房者，有可能經歷遊民狀態，或合格的失業者，仍可申請租金減免。緊急租金援助資金可用於支付過去12個月和未來3個月的租金和水電費。市民可致電211或訪問ac-housingsecure.org查詢詳情。