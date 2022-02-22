林語堂展覽 來美簽證照再現 一窺大師家國情懷

屋崙華埠展覽中，有林語堂全家珍貴合影。（記者劉先進 ／攝影）

兩腳踏東西文化，一心評宇宙文章。東灣社區組織華藝文化沙龍正在屋崙華埠 舉辦展覽，名為「文章報國的東方智者，林語堂文獻展」。

沙龍負責人李耀忠21日表示，林語堂作為世界大師，學貫中西，英文作品在美國成為暢銷書，進入美國文學史。展出的文物中，有林語堂親筆簽名信。他和賽珍珠等人一起，為中國抗日募捐，可謂心懷故土，文章報國。還有林語堂一家移民美國的簽證照，頗為珍貴。希望透過展覽，吸引更多人去關注林語堂作品和他的經歷，擁抱多元的價值觀，學習他如何幽默豁達應對生活的挑戰。

展出文獻中，還有林語堂一家人1936年赴美的簽證照和文件。（記者劉先進 ／攝影）

有興趣的市民可到屋崙華埠Webster街1018號欣賞展覽。展覽開放時間為，周二、四上午9時到下午6時，周六上午9時到下午5時。

兩度獲得諾貝爾 文學獎提名的林語堂，在中美文學史上赫赫有名。李耀忠說，林語堂中英文寫作流暢，穿梭於中西文化之間，畢生致力於推進中國與世界的跨文化溝通與理解。林語堂最不同之處在於，1936年至1966年移居美、歐30年，以英文創作、演說、參加各種社會活動。

在諾貝爾文學獎得主賽珍珠的力邀下，他用英文撰寫「吾國與吾民」，書籍介紹中國國民性，在美國出版後，大受歡迎。1936年8月到1938年2月，林語堂全家移民紐約，寫了另一本更暢銷的書籍「生活的藝術」。林語堂傳作者、英國紐卡斯爾大學教授錢鎖橋說，林語堂按照自己對中國文化的獨特理解，闡述一種跨文化人生哲學，出版後成為1938年美國非小說類暢銷書榜第一名。一個華人作家取得如此成績，可謂前無古人後無來者。這也確立林語堂在美國文化界、知識界的中國發言人地位。

屋崙華埠林語堂文獻中，有林語堂、賽珍珠、美國詩人艾略特1940年聯合簽名的呼籲援華募捐公開信，為抗日籌款。（記者劉先進 ／攝影）

李耀忠表示，展出文獻中，有林語堂的10張珍貴照片，多封親筆信，還有他長女林如斯的親筆信、畫作，次女林太乙擔任讀者文摘編輯時，與德國出版社的30封通信和文摘剪集，以及林語堂重要著作簽名本、林家藏書，收藏的清代德化窯東坡像等。

這其中，較為珍貴的是林語堂發明明快中文打字機的照片，他一家人1936年赴美的簽證照和文件，也有8月27日途徑舊金山（最後到紐約）的全家照片。海關入境處工作人員曾詢問他如何謀生，林語堂的回答是，出書、講課，可見自信豁達。根據錢氏著作，林語堂曾給紐約時報等美國報刊撰寫時事報導，第一時間通報中國情況，闡述中國的民間聲音。林語堂在美國的成功在於推介中國文化，被譽為中國哲學家。抗戰全面爆發後，他運用小說創作的藝術手法呈現中國人的抗戰形象，著重闡釋一個「現代中國」。

李耀忠表示，林語堂是徹底的愛國者，對中國抗日戰爭做出的貢獻，很多文人難以相提並論。展出的物品中，有美國援華聯合會成員林語堂、賽珍珠、美國詩人艾略特1940年聯合簽名的呼籲援華募捐公開信，為抗日籌款。在題為「日本 永遠無法征服中國」的公開信中，林語堂說，「美國發現自己正處在一個尷尬的境地，那就是作為唯一一個同日本經濟結盟的國家，這種聯盟是日本對華戰爭的生命線。因為日本永遠無法征服中國，它連目前佔領的地方都無法鞏固，繼續這場戰爭，只能意味著中日兩國人民痛苦的延續。」

展出文獻中，有林語堂收藏的清代德化窯東坡像。（李耀忠供圖）

李耀忠表示，林語堂在魯迅和胡適之間，走出第三條路，作品有靈性、灑脫的態度，他身體力行，以從容和幽默面對生活和苦難。在如今物慾橫流的時代，這種價值觀有特別意義。