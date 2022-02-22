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用性侵受害者DNA查案 金山警方惹議

編譯組／舊金山電        
舊金山警方將強姦案受害者的DNA用於入室盜竊案證據，引發道德與法律爭議。 （美聯社）
舊金山警方將強姦案受害者的DNA用於入室盜竊案證據，引發道德與法律爭議。 （美聯社）

每天，地方、州和聯邦數據庫都在通過DNA來識別犯罪嫌疑人。作為技術突破，它的使用讓執法部門能夠前所未有地調查犯罪問題。但在獲得讚譽的同時，DNA的使用也引起對隱私問題的重大關切。

本周舊金山警方犯罪實驗室在一起財產犯罪案件中，使用了其他案件的一名性侵犯受害者的DNA，並聲稱這可能是加州的一種普遍做法，因而引起了全國執法人員、法律專家、立法者和權益倡導者的強烈抗議。

舊金山地檢長博徹思（Chesa Boudin）稱，警方調查人員涉嫌使用2016年一起強姦案中的性侵犯受害者的DNA，將她與2021年底的一起入室盜竊案聯繫起來。該女子最初面臨的是財產犯罪重罪，但後來指控被撤銷。

受害者的樣本本來不能被上傳到州和聯邦的DNA數據庫。但是，地方數據庫的運作沒有那麽多法規和監督，而且在加州，像調查人員那樣使用受害者的DNA可能是合法的。

「這絕對是不道德的，在我看來這是毫無疑問的。」前鹽湖城警長伯班克（Chris Burbank）說。舊金山警長史考特（Bill Scott）稱，他的部門正在對此進行調查，他表示，若有用受害者的DNA來調查其他犯罪，將會盡力結束這種做法。 加州司法廳也在一份聲明裡表明了立場：「底線是：受害者的DNA參考樣本絕不應該被用作刑事證據。」

反對者強烈呼籲，將明確禁止使用受害者的DNA寫進法律。博徹思說，在無關的調查中使用強姦案受害者的DNA，可能違反了州的「犯罪受害者權利法案」。他說，在收集性侵犯受害者的DNA樣本時，舊金山警察局使用的同意書中沒有提到，DNA是否被將無限期儲存或用於其他目的。 

「強姦、虐待和亂倫國家網絡」負責公共政策的副總裁庫珀（Camille Cooper）呼籲舊金山立即停止這種做法，並敦促立法者將其定為非法。庫珀說：「將倖存者的DNA儲存在數據庫中，或將其用於任何其他目的，在道理上都是站不住腳的。這會阻止他們去尋求醫療護理，或者去報告攻擊行為。」

來自舊金山的民主黨州參議員威善高(Scott Wiener)正在與倡導者和律師合作，仔細研究州法律，看看哪裡存在潛在的漏洞，會允許受害者的DNA被用於另一項調查。威善高參議員稱，有必要提出更多的立法，可能會於3月上半月付諸行動。

DNA 舊金山 加州

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