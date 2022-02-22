遠距增多 灣區捷運量難回疫前水平

疫情期間灣區捷運車廂內空蕩蕩。(Getty Images)

新冠疫情 爆發前，灣區捷運 一直是人人稱道的公共交通系統，許多灣區民眾仰賴灣區捷運上學、上班。但疫情爆發後的兩年期間，許多上班族特別是科技員工，已逐漸開始習慣遠距工作，從疫情開始到現在，從東灣到矽谷，各捷運車站空蕩蕩一片。

南灣2020年夏天新冠疫情期間開幕的上訴法院兩個新捷運站，即密爾比達與貝律耶沙 (Berryessa) 捷運站，更逃不過這個命運。兩站包括佛利蒙Warm Springs新捷運站，運載乘客比疫情前估計量減少了85%以上。整個捷運延長線至聖荷西的工程，包括新車站，共耗資30億元，現在竟成為灣區捷運系統中使用率最低的路線與車站。

東灣都柏林 (Dublin) 與布列桑頓 (Pleasanton) 兩個捷運站的乘客疫情期間也減少80%以上。連接南灣多個城市與舊金山的加州鐵路也逃不過疫情壓力，疫情爆發前，每日乘客量高達約2萬人，現在已跌落到不到1400人，跌幅高達93%。

新冠疫情也對捷運站停車場運作產生重大影響。過去灣區捷運停車場往往一位難求，然而疫情期間，整個捷運停車系統5萬個停車位竟沒有幾輛車子，停車場往往空蕩蕩的。佛利蒙Warm Springs捷運站停車場現在出租停車位給電動車廠Tesla的員工使用。

灣區疫苗接種率雖然普遍，然而高科技員工已習慣遠距工作，灣區公共交通恢復情形落後於美國其他城市。灣區公共交通系統目前仰賴聯邦39億新冠救濟款，可是這筆救濟款有朝一日會用完。灣區公共交通體系前途未卜。

聖他克拉拉谷交通局的橘線輕軌車，乃為新冠疫情爆發前乘客量最大的輕軌車線，然而目前乘客量掉落85%，成為南灣輕軌車系統乘客使用量最低的三條路線。許多使用橘線車道的乘客是高科技公司員工，如谷歌或者亞馬遜等。現在他們大多數都採遠距上班。

聖谷交通局經理泰里 (Jay Tyree) 說，居家避疫、遠距工作之後，沒有多少人會利用公共交通工具了。聖荷西市長李卡多 (Sam Liccardo) 也是聖谷交通局理事，他主張大力改變公共交通系統，使用電動公車取代輕軌車。

目前交通局投資4億5000萬元，計畫將輕軌車橘線車道延長到東聖荷西。但李卡多稱，輕軌車是一個沒什麼作用的運輸體系，一個損失巨大的系統，我們竟然仍投資數億元，企圖擴展輕軌車。

親商組織矽谷領導人集團 (Silicon Valley Leadership Group) 副總裁貝克 (Jason Baker) 表示，遠距工作改變一切。矽谷領導人集團過去極力推展公共交通。貝克指出，我們目前已逐步脫離疫情，此時此際，更不容忽略公共交通的重要性，因為公共交通不但有利於環保，也可營建一個快樂健康的社區。

公共交通設計師指出，疫情間通勤工作減少，短程交通更為普遍，因此市區短程公車乘客量情形，遠比輕軌車恢復得迅速，如連接屋崙與聖利安住 (San Leandro) 的AC運輸1T線公車的乘客量，已恢復到疫情前情況。去年11月間每日乘客量高達1萬1000人。