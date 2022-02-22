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加州恢復新冠帶薪病假 1/4勞工沒份

編譯組／沙加緬度電
加州雖然恢復新冠帶薪病假，但四分之一勞工無法享有。（美聯社）
加州雖然恢復新冠帶薪病假，但四分之一勞工無法享有。（美聯社）

加州州長紐森（Gavin Newsom）9日簽署通過恢復新冠帶薪病假，要求雇主提供最多80個小時與新冠有關的帶薪病假。

然而，這項加州立法會7日通過的法案有一個問題，它不適用於雇員人數少於25人的企業。根據加州就業發展局（Employment Development Department）公布的數據，這項例外條款適用於加州九成以上企業，至少有四分之一的勞工無法享有新法案提供的帶薪病假。

如果沒有額外的帶薪病假，加州大部分勞工依法只有三天有薪病假。在疫情初期，加州和聯邦政府會為雇主支付雇員的新冠有薪病假，包括小型企業，但這項政策已於2021年9月失效。

加州預算與政策中心（California Budget and Policy Center）資測政策分析師舒馬克（Kristin Schumacher）說：「這都要怪加州和聯邦領導人目光短淺，沒有預料到民眾需要額外的帶薪病假。」

倡導帶薪病假政策的加州職業與家庭聯盟（California Work and Family Coalition）主席卡西迪（Jenya Cassidy）說：「如果民眾沒有帶薪病假，他們就會帶病上班。」她表示，新法案是妥協出來的產物，它最終可以幫助到許多勞工。

不過，卡西迪也說：「如果我們是為了公共衛生和勞工福祉這麼做，那為什麼會有例外？沒有人應該被排除在外。」

加州就業發展局的數據顯示，加州大部分的企業都是只有四名或四名以下雇員的小型企業。勞工統計局（Bureau of Labor Statistics）數據也顯示，小公司雇員的平均薪資低於大公司雇員。

這些數據讓人擔心，因為根據經濟政策研究院（Economic Policy Institute）的分析，美國家庭年收入低於2萬5000元的勞工因新冠缺勤一周的可能性，是家庭年收入10萬元勞工的3.5倍。

不過，加州亞太商會（California Asian Pacific Chamber of Commerce）公共政策主任尼爾森（David Nelson）說：「如果新法沒有設定例外，許多小型企業，尤其是少數族裔小企業，可能因此倒閉。」根據尼爾森的估計，加州亞太裔居民擁有的企業，雇員平均人數為4到12人。

然而，將小型企業排除在外，並非立法者可以減輕小型企業經濟影響的唯一選擇。

紐森政府預測，加州下一個會計年度將有210億元盈餘。小企業維權者認為，加州可以為小型企業支付雇員的額外新冠有薪病假。

維權組織「Small Business Majority」加州政策主任布魯姆奎斯特（Bianca Blomquist）說：「我們意識到，加州政府有多個方法可以提高小型企業的生存機會，尤其是在加州再次出現歷史紀錄盈餘之際。」

加州 勞工 紐森

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