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屋崙9街 2持槍男光天化日下洗劫亞裔夫婦

記者劉先進／屋崙報導
紅圈顯示，一個嫌犯手中持槍搶劫。（視頻截圖）
紅圈顯示，一個嫌犯手中持槍搶劫。（視頻截圖）

屋崙9街和國際大道路口附近，上周發生一起持槍襲擊搶劫案。兩個男子接近坐在長椅上的亞裔夫婦，搶走錢包和皮包等財物。監控視頻顯示，嫌犯還將男性受害者絆倒，按在地上，實施搶劫。

ABC電視台知名記者Dion Lim報導說，提供監控視頻的附近商戶Little Saigon東主表示，母親在六、七年前也被持槍搶劫。目前，屋崙警方正在調查此事。

事情發生於16日下午1時25分，9街和國際大道十字路口附近。根據亞裔商戶提供的監控視頻，附近有一個停車場，搶劫地點疑似位於一個僻靜的角落。一對亞裔夫婦坐在長椅上面，兩個戴著連體衫帽的男子快速步行靠近。身穿黑藍色上衣的男子，忽然從左手口袋掏出手槍，對著女性受害者，大力拉扯女子身上的粉紅色手提包。拉扯過程中，女子站起來，可以明顯看到其作案手槍對準受害者胸口。嫌犯得手後，女子大聲喊著，「OK，還給我駕照ID」。搶劫男子不予理會。

兩個劫匪將男性受害者絆倒、按在地上，實施搶劫。（視頻截圖）
兩個劫匪將男性受害者絆倒、按在地上，實施搶劫。（視頻截圖）

與此同時，另一身穿白色上衣的嫌犯，拚命搶奪男性受害者身上的錢財。身穿黑藍色上衣的男子，跑過來幫忙，兩個嫌犯一起將男性受害者從椅子上拉起來，白衣嫌犯用腿一掃，將男子絆倒在地上，兩個劫匪再次搜索男子全身，將錢財洗劫一空。男子在被襲擊過程中，一直大聲喊叫。得手後，兩人快速逃跑。女子掏出手機，疑似要報警。視頻中，還能聽到疑似劫匪車輛開走時、尖銳的輪胎摩擦聲音。

提供監控視頻的一家企業東主表示，對亞裔的搶劫襲擊案數年來一直不斷。他母親在六、七年前，就在此次搶案發生地附近，被人從背後襲擊搶劫。他所在的社區商戶因為擔心犯罪行為，近來都提前打烊。他說，由於擔心有人欺負攻擊亞裔，業主不得不減少營業時間，損失了很多生意來源和收入，「這是很讓人悲傷的，我們不得不這樣做。」

自從屋崙警局入駐華埠巡邏後，華埠治安明顯好轉。但時而還是有搶劫或襲擊發生。台山同鄉會華埠社安隊、屋崙藍天使義工均在華埠巡邏，維護治安。社安隊負責人馬作林21日表示，近期治安情況好轉，商業人流回歸。但出現罪案向華埠外圍地區及聖利安住等地擴散的痕跡，希望引起警方注意。

兩個劫匪將男性受害者絆倒、按在地上，實施搶劫。（視頻截圖）
兩個劫匪將男性受害者絆倒、按在地上，實施搶劫。（視頻截圖）

華埠 亞裔 屋崙

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