灣區今可望降雨 45天來第1場 入夜氣溫低

氣象局預測，灣區22日有望下雨。（美聯社）

經過數周溫暖乾燥的天氣後，灣區 本周將出現一股來自太平洋大西北的寒流，預測會降下45天來第一場可測量到的雨水，夜晚氣溫可能降至冰點，山區可能飄雪。

一道冷鋒20日晚上已抵達灣區，帶來寒冷的氣溫和強風。國家氣象局表示，灣區21日晚上到22日上午的氣溫還會再下降，北灣最低溫 可能降至冰點以下。氣象局預測，這道冷鋒將為灣區各地帶來平均0.1吋的雨量，部分地區可能出現閃電和小冰雹，東灣和聖他克魯茲山脈海拔2000呎以上的山區會飄雪。

氣象局表示，塞拉內華達山脈（Sierra Nevada）21日上午已降雪 數吋，預料還會再降雪2到3呎。當局已對塞拉山脈北部地區發布冬季風暴警報，建議前往太浩湖地區的遊客要攜帶雪鏈，並做好公路可能關閉的準備。

氣象學家梅爾（Matt Mehle）表示，如果22日有雨，就會終結灣區長達連續45天的乾旱，比1877年創下的紀錄少一天。不過，梅爾表示，這場雨下完後，這個雨季很可能不會再降雨。

氣象預測，低溫將持續到24日，白天最高溫約55度，入夜後部分地區最低溫會降至30多度，北灣可能降至20多度，氣象局已對北灣區發出23日到25日的結冰預警。