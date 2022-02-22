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柏克萊招生凍結 學生焦急等待錄取結果

編譯組／灣區21日電
各界擔憂柏克萊加大招生被凍結問題。(Getty Images)
各界擔憂柏克萊加大招生被凍結問題。(Getty Images)

上周，上訴法院維持了阿拉米達縣高等法院法官賽利格曼(Brad Seligman)於2021年8月作出的判決，即在訴訟持續進行期間，柏克萊加大必須將學生入學人數限制在4萬2347人。這一動作，引起學生擔憂與各界不同回響。

招生凍結消息促使柏克萊市議會日前一致投票通過，提交一份法務簡報(amicus brief)，支持柏克萊加大要求加州最高法院介入並推翻招生凍結的請求。

州長紐森也提交簡報，認為凍結招生將迫使柏克萊加大關閉3000多名潛在大學新生與轉學生的入學大門，不成比例地影響來自弱勢或代表性不足背景的學生。

不過，起訴柏克萊加大的社區團體「拯救柏克萊社區」(Save Berkeley's Neighborhoods)會長布克渥伊(Phil Bokovoy)表示，招生被凍結是校方的錯。

他指出，長期以來，學校已接受越來越多的學生，但卻未能在一個房屋已相當少的城市，安排解決學生住房。學生不得不在改建為迷你宿舍的房內居住，通常每月要為狹窄宿舍支付1000多元租金，其他學生必須試著在附近的可負擔房屋中尋找住處，或採取長達數小時通勤，或睡在車內。經過多年談判不成功，他們才提起訴訟，試圖阻止大學擴大規模。

在法院裁決中，上訴法院支持阿縣高院法官，認為柏克萊加大未能充分規畫以減輕學生過多、可能影響周圍的環境，從而違反「加州環境品質法」(California Environmental Quality Act)。

與此同時，法院之外，時間已經接近通知錄取學生入學的時候。大學發出錄取決定的截止日期是：新生3月24日、轉學生則於4月底。學生們都焦急等待錄取結果，擔憂招生凍結會影響錄取結果。

根據柏克萊加大總校長克里斯(Carol Christ)與代理執行副校長暨教務長柯什蘭(Catherine Koshland)在上訴法院宣判後發表的聲明，若不解除招生凍結，學校最終可能損失至少5700萬元學費、學雜費與州府支持經費。若判決維持，法院裁決將對未來學生、大學招生、校園運作及大學服務加州學生的能力，造成毀滅性影響。

柏克萊加大 招生 加州

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