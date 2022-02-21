律師籲扣留屋崙華促會資金？市府拒絕

屋崙華促會籌委會主席莊錦鎮（右）表示，律師信發送給所有市議員，威脅扣留符合市府簽訂合同要求、本應撥給華促會的資金，是越界行為。（記者劉先進／攝影）

屋崙華埠 社區促進會（OCIC，簡稱華促會）籌委會（即臨時理事會）最近召開會議。會上透露，儘管有律師質疑籌委會的做法，並要求市府扣留徵收的地產評估費資金，但市府對此呼籲不予理會，相當於直接拒絕。相關資金已在1月轉交給華促會。

華促會將管理華埠互惠區範圍內每年122萬的地產評估費。資金將用於緩解華埠的治安、遊民、衛生、品牌宣傳等問題。華促會籌委會的數次會議中，討論踴躍。市民紛紛就公共安全、義工巡邏等問題發言。律師Isaac Cheng則撰寫公開信，質疑理事會做法。

Isaac Cheng在1月中的信件中表示，華埠互惠區的主要利益相關者（經過評估的業主），在會議上或臨時、正常的理事會（即籌委會）成員中似乎沒有充分的代表。雖然華促會章程要求，三分之二的常規理事會（即正式理事會）成員是業主理事，但幾乎沒有任何標準，理事會成員未經審查就被當場接受，破壞了互惠區的目的和理事會決策者之間的聯繫。

他認為，臨時理事會應專注於與選擇常規理事會、建立互惠區邊界和安排資金等相關的部長級任務（註：指不需要官員斟酌的任務，比如遵循預先確定的計畫，不能改變），而非其他，因為常規理事會才應做出關於預算的重大決定。例如，一度有人提議將互惠區的資金用於購買主要在本區以外使用的屋崙警局無人機。理事會不應採取任何導致華促會面臨訴訟或無法重新討論的行動。

信件說，華促會臨時理事會已違反通過的華促會章程，也許還違反布朗法案(Brown Act)。如，2021年12月13日的會議是在極短的時間內召開的，且沒有為與會者明確規定規則，與會者被剝奪發言的機會。章程第5條指出，特別會議或緊急會議的通知應在會議召開前至少24小時張貼在公共場所，並給予所有請求通知的媒體管道。

Isaac Cheng表示，在上述問題得到解決及理事會會以專業的方式運作前，要求對互惠區的資金進行評估和收取，但不轉交給理事會控制。

不過，根據華促會公開的會議內容，市府律師和市經濟發展局並未回應關於扣留資金的請求。華促會籌委會主席莊錦鎮（Stewart Chen）在1月27日的會議中說，華促會已正式收到簽署和批准的城市合同，希望以此狀態，澄清不合法的說法。

他在上周還表示，律師信發送給所有市議員，威脅扣留符合市府簽訂合同要求、本應撥給華促會的資金，是越界行為。因華促會需要這筆錢，前期運作依靠借貸資金。為回應律師質疑，華促會不得不聘請法律顧問。先要預付3000元，好在有不錯的折扣，每小時費用為245元，按諮詢時間從預付款中扣除。

籌委會司庫李王懿青（Suzie Lee）表示，在今年1月收到了來自城市的資金。以償還之前華促會運作的貸款 ，其他的支出用於購買市府要求的保險。