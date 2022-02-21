舊金山華埠網速慢 成互聯網死角

舊金山華埠的互聯網設施極其糟糕，人們將其歸咎於種族隔離。（美聯社）

2021年初，由於疫情 期間仇恨犯罪和反亞裔偏見加劇，何麗麗（Lily Ho，音譯）開始參與她認為是一個快速的公民參與項目：在整個舊金山華埠 安裝安全攝像頭。但10個月後，由於華埠地區網速過慢，她的團隊只在30個街區中的一個街區安裝了攝像頭。位於世界科技之都的舊金山華埠，似乎是互聯網的死角。

缺乏互聯網的影響其實遠遠超出了公共安全範圍。何麗麗說，她聽到有的餐館在反覆關門避疫期間，無法過渡到網上送貨。有家長的孩子無法登錄遠程學習，有居民無法安排遠程醫療預約等等。有些業主、居民等乾脆放棄了上網，與互聯網切斷聯繫。

華埠與周邊的社區隔離、以及被排斥的不公平的歷史，淵遠流長。美國華人歷史學會執行主任胡佛（Justin Hoover）說，華埠自1848年首次開埠以來，一直被 「貧民窟化」。他說，「華埠地區居民的歷史就是一部被排斥和不平等的歷史」。

19世紀中期，城市政策限制了中國移民的生活和工作地點，同時禁止他們的孩子上公立學校。在1900年的鼠疫期間，警察封鎖了華埠，阻止人們進出。今天，低收入家庭擠在華埠眾多散房的單人房間裡，而且很少有小公園或戶外休閒空間。無法獲得像高速互聯網這樣的關鍵設施，只是華人被孤立歷史的最新的難題。

何麗麗認為，華埠仍在遭受被排斥的種族主義對待。因為擁有互聯網服務的商戶大都使用AT&T，每月支付65-75元，上傳速度一直幾乎為零，下載速度從9mbps到16.2mbps不等。而聯邦通信委員會將充分的寬帶覆蓋基線定為下載25mbps，上傳30mbps。

代表該區的市議員佩斯金（Aaron Peskin）說，升級華埠舊樓以適應更快的互聯網的費用，不應該由社區單獨承擔。去年10月，他的辦公室和市技術局啟動了一個20萬元的試點項目，為五棟散房SRO大樓配備高速互聯網。佩斯金在疫情開始時聽到居民反映，缺乏可靠的互聯網對生活、工作造成不可想像的障礙，於是開始了這項努力。

他在電子郵件中寫道：「我們為散房居民提供的高速互聯網試點項目證明，當我們將真正的資金投入到需求最大的社區，而不是利潤所在的地方時，實際上可以縮小需求差距。」

何麗麗說，最近在其中一棟新布線的大樓進行的網速測試顯示，下載速度為31.3mbps，上傳速度為34.1mbps，足以運行一個安全的攝像頭，並為居民提供滿意的網絡。她說，「高速互聯網是（華埠）生存的重要組成部分」。