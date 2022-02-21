華促會回應質疑：未違反布朗法、事務公開透明

屋崙華促會籌委會會議上，市民發表公開評論。（記者劉先進／攝影）

屋崙 華促會籌委會的會議中，公布聘請的法律顧問卡梅隆（Christina M. Cameron）撰寫的信件，回應律師Isaac Cheng的質疑。卡梅隆表示，華促會臨時理事會（即籌委會）並未違反加州 公開會議法「布朗法案」。理事會是該組織唯一有效決策者，並擁有章程中授予理事會的所有權力。包括與市府簽訂合同、聘請專業顧問和執行總監等權力。

除了律師Isaac Cheng的公開信，華促會籌委會的會議上，也有委員提問，在成立正式理事會前，籌委會是否有資格僱用執行總監等職位？

華促會聘請Devaney Pate Morris & Cameron律師事務所的律師卡梅隆，回應Isaac Cheng質疑。卡梅隆表示，根據加州非營利公司法，非營利性公共利益公司在理事會的控製和授權下運作。任何公司須首先成立一個初始理事會。初始理事會可自行任命（如華促會的情況），也可由公司發起人任命。華促會自行任命的初始理事會（即臨時理事會）已於2021年9月24日獲得批準，並記錄在會議記錄中。一旦公司章程被通過，臨時理事會是公司唯一有效的決策者，並擁有章程中授予理事會的所有權力。

卡梅隆表示，華促會計畫在2022年8月開始選舉理事會成員的活動，符合章程規定。即使章程規定選舉後續的理事會，但這並不影響當前初始理事會為華促會的利益採取行動的權力。這包括簽訂合同的權力（例如與屋崙市的付款協議），聘請（法律、會計和管理服務）專業顧問提供必要的服務，以確保公司以專業的方式運作，以及為了華促會的利益雇用員工。雖然沒要求，但通常，公司理事會只雇用一名直接對理事會負責的員工（執行總監），其餘人員由總監管理。臨時理事會並不局限於部長級的任務（即可行使個人判斷或自由裁量權的任務）。

在華促會簽訂支付協議（2022年1月27日生效）前，它在法律上不受布朗法案的約束。理事會批準的章程，自我強制執行對「理事會的所有定期、年度、特別和緊急會議」符合布朗法案的要求。因此，從2021年11月18日開始，華促會對事務的公開透明度義務，遠超加州非營利公司法的要求，在公開會務的時間上，也早於支付協議提出的要求。華促會在會議前公開發布議程，在會議後公開發布會議記錄。這些材料均以英語、普通話和越南 語提供。

卡梅隆說，根據公司章程和布朗法案，定期會議的通知需要在會議前72小時發出。特別會議的通知需要在會議召開前24小時發出。2021年12月13日召開的特別會議通知，已在2021年12月8月（會議召開前五天）在華促會網站上發布。無論是常規會議還是特別會議，提前通知公眾的時間，均早於法律規定的時間。