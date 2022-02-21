我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭危機報#01：莫斯科周一凌晨2點30分的談判來電

冬奧／谷愛凌閉幕式同框蘇翊鳴 2人進場「瘋狂蹦迪」

華促會回應質疑：未違反布朗法、事務公開透明

記者劉先進／屋崙報導
屋崙華促會籌委會會議上，市民發表公開評論。（記者劉先進／攝影）
屋崙華促會籌委會會議上，市民發表公開評論。（記者劉先進／攝影）

屋崙華促會籌委會的會議中，公布聘請的法律顧問卡梅隆（Christina M. Cameron）撰寫的信件，回應律師Isaac Cheng的質疑。卡梅隆表示，華促會臨時理事會（即籌委會）並未違反加州公開會議法「布朗法案」。理事會是該組織唯一有效決策者，並擁有章程中授予理事會的所有權力。包括與市府簽訂合同、聘請專業顧問和執行總監等權力。

除了律師Isaac Cheng的公開信，華促會籌委會的會議上，也有委員提問，在成立正式理事會前，籌委會是否有資格僱用執行總監等職位？

華促會聘請Devaney Pate Morris & Cameron律師事務所的律師卡梅隆，回應Isaac Cheng質疑。卡梅隆表示，根據加州非營利公司法，非營利性公共利益公司在理事會的控製和授權下運作。任何公司須首先成立一個初始理事會。初始理事會可自行任命（如華促會的情況），也可由公司發起人任命。華促會自行任命的初始理事會（即臨時理事會）已於2021年9月24日獲得批準，並記錄在會議記錄中。一旦公司章程被通過，臨時理事會是公司唯一有效的決策者，並擁有章程中授予理事會的所有權力。

卡梅隆表示，華促會計畫在2022年8月開始選舉理事會成員的活動，符合章程規定。即使章程規定選舉後續的理事會，但這並不影響當前初始理事會為華促會的利益採取行動的權力。這包括簽訂合同的權力（例如與屋崙市的付款協議），聘請（法律、會計和管理服務）專業顧問提供必要的服務，以確保公司以專業的方式運作，以及為了華促會的利益雇用員工。雖然沒要求，但通常，公司理事會只雇用一名直接對理事會負責的員工（執行總監），其餘人員由總監管理。臨時理事會並不局限於部長級的任務（即可行使個人判斷或自由裁量權的任務）。

在華促會簽訂支付協議（2022年1月27日生效）前，它在法律上不受布朗法案的約束。理事會批準的章程，自我強制執行對「理事會的所有定期、年度、特別和緊急會議」符合布朗法案的要求。因此，從2021年11月18日開始，華促會對事務的公開透明度義務，遠超加州非營利公司法的要求，在公開會務的時間上，也早於支付協議提出的要求。華促會在會議前公開發布議程，在會議後公開發布會議記錄。這些材料均以英語、普通話和越南語提供。

卡梅隆說，根據公司章程和布朗法案，定期會議的通知需要在會議前72小時發出。特別會議的通知需要在會議召開前24小時發出。2021年12月13日召開的特別會議通知，已在2021年12月8月（會議召開前五天）在華促會網站上發布。無論是常規會議還是特別會議，提前通知公眾的時間，均早於法律規定的時間。

屋崙華促會籌委會的會議中，公布聘請的法律顧問卡梅隆（Christina M. C...
屋崙華促會籌委會的會議中，公布聘請的法律顧問卡梅隆（Christina M. Cameron）撰寫的信件，回應律師Isaac Cheng的質疑。（記者劉先進／攝影）

加州 屋崙 越南

上一則

朱感生回鍋 再選加州眾議員

下一則

律師籲扣留屋崙華促會資金？市府拒絕

延伸閱讀

抗議關閉學校 屋崙聯合學區師生「絕食」擴大

抗議關閉學校 屋崙聯合學區師生「絕食」擴大
NBA／泰托姆38分 綠衫軍逆轉老鷹奪8連勝

NBA／泰托姆38分 綠衫軍逆轉老鷹奪8連勝
打擊劫車 芝加哥警方加強力度 24小時追捕嫌犯

打擊劫車 芝加哥警方加強力度 24小時追捕嫌犯
2警殉職 白艾榮仍不批准「破門搜查」

2警殉職 白艾榮仍不批准「破門搜查」
NBA／泰托姆、布朗合砍69分 綠衫軍獵鵜鶘

NBA／泰托姆、布朗合砍69分 綠衫軍獵鵜鶘

熱門新聞

康寶從台灣進口哈肯鋪麵包及台灣精緻農產品，一解台灣人思鄉之情。（記者江碩涵／攝影）

三個歐巴桑矽谷創業 進口台灣生鮮美食 勇闖事業第二春

2022-02-16 14:47
Cupertino Village是很多華人常去的商場。（本報檔案照片）

北加老婦買菜包包放購物車 轉眼包包、汽車都被偷

2022-02-14 19:48
疫情爆發之後，有些民眾滯美，直接辦理依親移民，兩年多未歸也引發年金等問題。（本報檔案照片）

疫情滯美超過兩年 僑胞擔心年金中斷

2022-02-16 20:28
太平洋瓦電公司 (PG&E) 計畫從3月1日開始調高電費，估計一般家庭每個月的電費將上漲9%以上。(美聯社)

PG&E下月漲電費 一般家庭每月約增16元

2022-02-14 02:20
浪漫騙局愈來愈猖獗，而長者是最容易遭騙徒針對的族群。（記者李榮／攝影）

浪漫騙局 灣區聖他克拉拉縣受害最多

2022-02-13 21:12
上市房屋庫存量創新低，聖荷西與舊金山是美國住房最難以負擔的前十大城市。圖為聖荷西市中心。(圖取自聖荷西市官方臉書)

全美房價最難負擔城市 聖荷西、舊金山上榜

2022-02-14 02:02

超人氣

更多 >
南加一家三人被發現死在家中多日 解剖均死於新冠

南加一家三人被發現死在家中多日 解剖均死於新冠
封面故事／雙高罩頂…華人投資 四大誤區須慎防

封面故事／雙高罩頂…華人投資 四大誤區須慎防
圖輯／北京冬奧閉幕 2026義大利見

圖輯／北京冬奧閉幕 2026義大利見
普亭告訴馬克宏：軍演結束後從白俄羅斯撤軍

普亭告訴馬克宏：軍演結束後從白俄羅斯撤軍
2022北京冬奧落幕 焦點話題人物一次看

2022北京冬奧落幕 焦點話題人物一次看