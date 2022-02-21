堅持不放鬆口罩令 聖縣公衛局長有話說

柯迪表示，她所提出的防疫規定都有其科學基礎。(本報檔案照)

灣區 數百萬接種疫苗民眾可以免戴口罩 ，可是聖他克拉拉縣公共衛生局仍採取嚴格規定，聖縣民眾在大部分公共場所仍須戴口罩。許多南灣民眾對聖縣公衛局長柯迪醫師(Dr.SaraCody)心懷不滿。

聖他克拉拉縣議員查維茲(CindyChavez)批評聖縣公衛局有些規定與州府規定不同，造成民眾困擾，如聖縣公衛局要求第一線工作人員必須打加強針。如以宗教信仰或健康情形為由，沒有接種疫苗的第一線工作人員，必須調離工作崗位，或者接受懲罰。

柯迪醫師在接受訪問時表示，許多人可能認為她的防疫辦法過於嚴苛，可是沒有任何一種防疫辦法會讓所有的人樂意接受，這種現象在整個疫情 期間一直存在。柯迪表示，她所提出的防疫規定有時與州府規定有所出入，可是她所作的所有決定都有其科學基礎。

她說，新冠的危險性並非只是有些人會感染這種病毒，而是許多在第一線工作的「必要員工」(essentialworkers)如果生病了，他們的工作合約沒有帶薪假，一但社區傳染大流行，許多第一線工作員工生病了，家庭生活會出現大問題。

自從兩年前新冠疫情爆發以來，灣區各縣紛紛採納柯迪率先推出的防治新冠措施，如聖他克拉拉縣公共衛生局於2020年3月推出全國首創的居家避疫政策。聖縣縣府懲罰違犯新冠規定的商家情形，也遠比灣區其他各縣嚴厲。

比起灣區其他縣，聖他克拉拉縣過去幾個月曾採取一些較寬鬆的政策。如舊金山縣與康曲柯斯達縣要求餐廳內用餐民眾必須出示接種疫苗證明，聖他克拉拉縣並沒有類似這種規定。

聖縣何以特別著重戴口罩規定？柯迪指出，聯邦疾病防治中心(theCentersforDiseaseControlandPrevention,CDC)日前剛公布最新調查發現，公共場所戴口罩，特別戴N95口罩，確實可以減低感染新冠病毒。柯迪說，研究報告很有說服力。

柯迪說，解除戴口罩規定前，聖縣必須達到80%接種率，住院人數穩定，七天平均每日新冠感染病例維持在550宗以下。聖縣疫苗接種率已達到標準，然而仍沒有達到每七天平均每日感染病例在550宗以下。柯迪指出，達到這個感染病例標準，新冠住院率就會穩定下來。

Omicron變種病毒感染人數雖然明顯下降，聖他克拉拉縣目前住院治療的新冠病患仍有324人。柯迪日前預測強制戴口罩規定仍將持續數周，然而隨著疫情好轉，戴口罩規定可望提早解除。直到2月17日那天，聖縣七天平均每日感染病例為874宗，比起一月初Omicron高峰期的4000宗，情況改善許多，可是仍未達到戴口罩解禁標準。

柯迪說，正常情況下，公共衛生執行政策為建議勸導，提供公共衛生行為標準，而非強制禁令。她希望可以回到正常狀態。可是目前她的政策重點是如何從這一波Omicron疫情恢復到安全的日常生活。