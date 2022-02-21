朱感生回鍋 再選加州眾議員
為拉近與選民的距離，傾聽民眾的聲音，前加州眾議員朱感生（Kansen Chu）日前組織密爾比達選區掃街活動，為自己再次競選加州眾議員造勢。密爾比達市長陳理查（Rich Tran）、副市長蒙塔諾（Carmen Montano）參與為朱感生站台。
蒙塔諾說：「州政府正將我們管理城市的權利奪走，需要有人將它拿回來。」她表示，朱感生有很豐富的經驗，並從他身上學習到很多。
朱感生認為，目前州政府包括聯邦政府的決策非常極端。「如果能夠當選，我會專注一些民眾關注的問題，提出一些溫和的觀點，達成共識，而不是只關注意識形態的部分。」
朱感生來自台灣，早年是IBM工程師，還曾經營過餐廳。後來從聖荷西的貝律耶薩學區委員開始政治服務之路。2007年朱感生選上聖荷西市議員，成為聖荷西建市以來首位華人市議員，被稱為是華人之光。市議員任滿之後，他再競選加州眾議員，順利當選並連任三屆。原本可以繼續參選眾議員連任的朱感生卻放棄競選連任，轉而投入聖他克拉拉縣議員的選舉，但卻失利。
去年貝律耶薩（Berryessa）學區委員出缺一席，朱感生又被任命為貝律耶薩學區委員，回到社區服務。
朱感生將繼續關注公共安全方面的改革。他曾多次在聖荷西組織有關犯罪預防和仇視犯罪的社區會議，並邀請縣警長辦公室以及聖荷西警察局的警官為民眾普及預防犯罪的知識。
朱感生表示，犯罪問題需要從三方面來解決。第一方面是預防犯罪，從社區會議中來提醒民眾怎樣自保。第二方面是警力的干預，這需要地方政府提高對警察的資助。他強調，撤資警察運動是矯枉過正，應該通過改革將壞警察踢出。第三方面是法律層面，罪犯應該得到犯罪的後果，同時界定仇恨犯罪。
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