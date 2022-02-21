朱感生回鍋 再選加州眾議員

密爾比達副市長蒙塔諾稱朱感生有豐富的經驗，並從他身上學習到很多。（記者王子涵／攝影）

為拉近與選民的距離，傾聽民眾的聲音，前加州眾議員 朱感生（Kansen Chu）日前組織密爾比達選區掃街活動，為自己再次競選加州眾議員造勢。密爾比達市長陳理查（Rich Tran）、副市長蒙塔諾（Carmen Montano）參與為朱感生站台。

蒙塔諾說：「州政府正將我們管理城市的權利奪走，需要有人將它拿回來。」她表示，朱感生有很豐富的經驗，並從他身上學習到很多。

朱感生認為，目前州政府包括聯邦政府的決策非常極端。「如果能夠當選，我會專注一些民眾關注的問題，提出一些溫和的觀點，達成共識，而不是只關注意識形態的部分。」

朱感生來自台灣，早年是IBM工程師，還曾經營過餐廳。後來從聖荷西 的貝律耶薩學區委員開始政治服務之路。2007年朱感生選上聖荷西市議員，成為聖荷西建市以來首位華人市議員，被稱為是華人之光。市議員任滿之後，他再競選加州眾議員，順利當選並連任三屆。原本可以繼續參選眾議員連任的朱感生卻放棄競選連任，轉而投入聖他克拉拉縣議員的選舉，但卻失利。

朱感生將重新競選加州眾議員一職。（記者王子涵／攝影）

去年貝律耶薩（Berryessa）學區委員出缺一席，朱感生又被任命為貝律耶薩學區委員，回到社區服務。

朱感生將繼續關注公共安全方面的改革。他曾多次在聖荷西組織有關犯罪預防和仇視犯罪的社區會議，並邀請縣警長辦公室以及聖荷西警察 局的警官為民眾普及預防犯罪的知識。

朱感生表示，犯罪問題需要從三方面來解決。第一方面是預防犯罪，從社區會議中來提醒民眾怎樣自保。第二方面是警力的干預，這需要地方政府提高對警察的資助。他強調，撤資警察運動是矯枉過正，應該通過改革將壞警察踢出。第三方面是法律層面，罪犯應該得到犯罪的後果，同時界定仇恨犯罪。