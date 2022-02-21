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企業高層多元化 最新報告：加州上市公司 女董事倍增

編譯組╱灣區綜合電
最新報告顯示，加州有更多女性加入上市公司董事會。(Getty Images)
最新報告顯示，加州有更多女性加入上市公司董事會。(Getty Images)

加州倡導性別平等組織「加州合作夥伴計畫」(California Partners Project)最近公布報告顯示，去年加州公開上市公司董事會發生新現象：有更多女性加入董事會，人數多於男性。

加州2018年通過法律，要求每家總部設在加州的上市公司董事會、須至少有一位女性成員。這一轉變已明顯可見。根據最新調查結果，自法律通過之後，女性所佔上市公司董事席位的比例，在短短三年內，從15.5%爬升至29%。新進女性董事人數從2018年的176人、2017年的121人增加至2019年的346人。

不過，支持性別平等人士表示，可能會有法務挑戰減緩進展。

在洛杉磯縣法庭的民事審判日前結束辯論，保守法律組織「司法觀察」(Judicial Watch)代表少數納稅人質疑加州所謂女性加入董事會法育的合憲性(constitutionality)。組織認為，法律明確區分基於性別的個人，違反加州憲法的平等保護條例。組織會長費頓(Tom Fitton)表示，這項法律「翻轉數十年來禁止基於性別的歧視既定法律。」

根據該項法律，總部位在加州的上市公司，必須於2019年底之前、至少增加一位女性董事會成員。至2021年底，擁有五人董事會的公司、須至少有兩名女性董事成員；擁有六位或更多董事的公司、須至少有三名女性董事。法官可能會維持法律，或是認為其違憲。

舊金山哈斯汀加大法學院(UC Hastings Law School)教授朗文(David Levine)表示，在案件正式提交後，法官最多可能需要90天才能做出決定。

隨著加州與其他州尋求促進企業高層多元化的方法，法官判決結果受到密切關注。但現行法律的支持人士認為，全部男性董事會正漸已成為過去。

金門大學法律系教授、「女性就業權利團體」(Women’s Employment Rights Clinic)主任沙哈(Hina Shah)指出，「黑人命也是命」(Black Lives Matters)抗議活動之後，公眾對公司領導層多元化的壓力增加。加州通過相關法律以來，華盛頓、俄勒岡與馬里蘭州都通過類似版本法律。2020年加州政策制定人士通過另外一項法律、要求董事會增加有色人種或LBGT人士，儘管這項法律也面臨挑戰。

加州 就業 歧視

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