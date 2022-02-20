「疫」掃陰霾 金山花車巡遊 熱鬧回歸慶虎年

虎年巡遊花車，不能沒有虎。（記者李怡／攝影）

2月19日周六，因疫情 去年停辦的舊金山華埠 農曆新年花車巡遊（Chinese New Year Parade）活動，在虎年新春熱烈回歸。當天吸引了數萬民眾來到舊金山華埠共同慶祝。好萊塢明星吳彥祖在現場點燃巡遊的爆竹，啟動巡遊開始。爆竹聲聲，象徵辭舊迎新，也代表人們期盼疫情早日結束，虎年到來之際恢復疫情前的生活狀態。大巡遊在由市長布里德和中領館副總領事潘慶江、中華總商會會長區國雄點燃十萬響鞭炮的歡樂氣氛中，圓滿結束。

市長布里德坐上花車，保鏢在車旁護衛。（記者李怡／攝影）

花車巡遊在市長布里德和中領館副總領事潘慶江、中華總商會會長區國雄點燃十萬響鞭炮的歡樂氣氛中結束。（記者李怡／攝影）

好萊塢明星吳彥祖（左二）身著唐裝，點燃花車巡遊的爆竹。（記者李怡／攝影）

由中華總商會主辦的花車巡遊，是華埠歷史悠久的慶祝活動，也是舊金山每年的品牌活動之一，吸引大批遊客和本地人前來參觀。今年巡遊的路線從舊金山2街和市場街出發，巡遊的花車沿經聯合廣場市中心，一直延伸到華埠的Kearny街。舊金山市長等眾多政要、企業代表和社區團體，坐著特別設計裝飾的各式花車，與民眾一起參加巡遊，歡慶佳節。

參與花車巡遊的表演隊伍，與圍觀的市民。（記者李怡／攝影）

藍虎花車打頭陣，威風十足。（記者李怡／攝影）

往年的農曆新年花車遊行都有20多台花車參與，因受疫情的影響今年減少到14台。但並未影響現場的熱鬧和精彩，民眾沿街看花車，駐足拍照。每輛花車都裝扮精美，花車上的參與者與民眾揮手示意，互相拜年。

屬虎的舊金山市長布里德，身穿一身素色唐裝，並在花車上接受媒體採訪。她表示，參加巡遊非常開心和激動。因為疫情，舊金山兩年多來都沒未有如此大型和熱鬧的歡聚和慶祝活動了。她說，農曆新年花車巡遊的回歸，向市民們傳達一個訊息，所經歷的一切都只會讓這個城市更堅強，對未來更有希望。她還用中文祝大家新年快樂，身體健康。

為了確保參加遊行的近1000人和參與者的安全，活動主辦方要求所有參與的志願者和遊行成員接種疫苗，在遊行過程中全程佩戴口罩，並遵守州和地方政府戶外活動的健康要求。

坐在路邊觀看花車巡遊的人群。（記者李怡／攝影）

巨龍揮舞，參加巡遊隊伍。（記者李怡／攝影）

2020年鼠年的舊金山花車巡遊活動，在疫情爆發前的最後一刻成功舉辦，雖然當時參與的人數大減。2021年牛年則沒有現場舉辦花車巡遊，直到今年恢復。在過去的兩年中，舊金山市通過採取適當的防疫措施，做到了重新安全開放商業和社會活動，控制疫情，使舊金山恢復生機，展現了極大的毅力和韌性。

華埠的民眾和小商戶對舊金山虎年花車巡遊更是抱有很大的期待，民眾希望可以通過這次的歡慶活動，一掃華裔社區和舊金山市因疫情帶來的沉悶，為華埠和全市增添更多的活力，吸引更多人來到華埠消費，刺激當地經濟。

除舊金山市長、本地民選官員、中國駐舊金山副總領事、華裔社區領袖和代表、亞太裔國家的駐舊金山官員代表等參加了巡遊，在位於華埠的第五區看台上，眾多官員和代觀看了花車遊行。