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眾議員羅達倫提案：農曆新年2月18日訂法定節假日

記者王子涵／聖荷西報導
加州亞裔眾議員羅達倫提案，將農曆新年定位加州法定節假日。（羅達倫提供）
加州亞裔眾議員羅達倫提案，將農曆新年定位加州法定節假日。（羅達倫提供）

為加強對亞裔社區為加州多元文化貢獻的認可，州眾議員羅達倫（Evan Low）18日正式提出AB 2586號提案，即將2月18日農曆新年作為加州法定節假日。

羅達倫在聲明中表示，農曆新年是全體亞裔美國人的文化傳統和慶祝的節日。亞裔是這個國家人口增長最迅速的一個群體，而加州是美國亞裔群體最多的州，將農曆新年定為加州節假日是非常有意義的事情。

今年1月，國會眾議員孟昭文（Grace Meng）宣布，她將提出一部新的法案，將農曆新年作為聯邦節假日。若孟昭文的提案通過，農曆新年將成為聯邦政府承認的第12個聯邦節假日，這其中包括感恩節和聖誕節。

農曆新年是亞裔和亞裔美國人文化傳統的重要組成，超過三分之二的亞裔美國人，包括來自中國、越南、韓國、馬來西亞的人們都在慶祝這個節日，它所蘊含的意義便是將社區重新團結在一起。在這個傳統的慶祝活動中，家人會團聚在一起並互相道以祝福。許多非亞裔美國人也會慶祝這個節日，這同樣會促進團結。

同時，仇視亞裔的風波仍在繼續。根據加州州立大學仇恨與極端主義研究中心最新的報告中顯示，仇視亞裔的犯罪率在2021年增長了339%。

為了抵抗仇視亞裔的運動，亞裔美國人和其他種族團體已經行動起來凝聚力量，共同對抗仇恨犯罪事件的發生。而將農曆新年作為加州法定節假日，不僅會鼓舞亞裔群體，更會傳達出一個強有力的信息，即加州會繼續領導並展現包容性。

亞裔 加州 眾議員

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