抗議關閉學校 屋崙聯合學區師生「絕食」擴大

屋崙聯合學委頑固堅持關閉學校計畫，學生發誓要絕食。 （電視新聞截圖）

屋崙 聯合學區 的工作人員、學生和家長在周六（2月19日）開始絕食， 繼續抗議學區關閉學校，因為在周五（2月18日）晚上學區委員的緊急會議上，委員們投票 否決了修改學校關閉計畫的建議。

兩名試圖阻止關閉而絕食抗議了18天的教師，指責學委召開緊急會議是為了勸說他們結束抗議，而不是為了尋找共同點。抗議者桑切斯（Andre San-Chez）說：「舉行這次會議的唯一原因是為了讓我們停止絕食抗議。」

多名屋崙的學生決心在星期六繼續絕食。「你已經向我們宣戰了，」一個學生說。「你們必須推遲做這件事，否則我將和我的老師們共存亡。」 在周五會議的公眾評論環節，學生們威脅要組織起來，罷免幾名學區委員。

學區教委會表示，由於入學率下降和預算赤字，關閉學校是必要的。在緊急會議上，包括主席在內的幾個委員強調了他們的立場。主席余鼎輝（Gary Yee）說：「現在我們必須有效地利用未來一年半的時間進行高質量的操作，我們將安全地進行學校合併，這是明智和戰略性的；我們也將要求州政府撥款1000萬美元，將這個良好機會轉化為學校蓬勃發展的前景。」

但屋崙教育協會主席布朗（Keith Brown）要求給予更多時間。「有了一年的時間，我們就可以有參與的過程，而社區和學生家庭現在都被剝奪了這個機會。」 他說。

社區成員指責教委會在決定關閉這些學校之前沒有進行公平的分析。布朗強調，大多數被關閉的學校都以非裔和拉丁裔學生居多，他指出，這些學校的關閉將對有色人種的學生產生負面影響。