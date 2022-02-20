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被迫減招逾3000生 柏加大上訴、州長紐森聲援

記者丁曙／綜合報導
柏克萊加州大學每年吸引眾多高中學生和家長參訪。（記者丁曙／攝影）
柏克萊加州大學每年吸引眾多高中學生和家長參訪。（記者丁曙／攝影）

加州阿拉米達縣高等法院本周裁決柏克萊加州大學（UC Berkeley）2022年秋季招生人數限制在2020-21學年4萬2357人的水平，這意味著該校將被迫削減3050新生和轉學生。加州大學立即向加州最高法院（California Supreme Court）上訴，要求推翻限制招生的裁決，州長紐森提交了法庭之友簡報（amicus brief ），聲援柏克萊擴大招生。

阿拉米達縣法院公布「拯救柏克萊社區訴加州大學理事會」（Save Berkeley's Neighborhoods v. Regents of the University of California）民事案裁決令，立即讓15萬申請人及其家長們感到緊張，因為柏克萊加大必須至少減去 5100份錄取通知書，因為其中有一定比例的錄取者可能不會來報到。

加州大學向州最高法院提出的上訴狀中指出，對於這所頂級公立研究型大學實現招收更多低收入、代表性不足學生的目標而言，入學人數受限將被證明是特別「災難性的」。因為要將新生班級減少三分之一，迫使校園重新評估錄取人選並且延遲寄出錄取通知書，導致在5月1日報到截止日期之前，減少了為低收入學生提供財務建議的時間。因此，請求最高法院避免任何削減秋季入學目標的行動。

紐森州長提交的法庭之友簡報，主張擴張大學招生和負擔能力，可以建立在州長對高等教育前所未有的投資基礎上，以創造更多的成功途徑。簡報籲請最高法院在上訴期間，阻止執行地方法院限制柏克萊入學人數的裁決，因為該項命令損害了加州關鍵的優先事項。最值得注意的是，該項裁決將迫使柏克萊加大向超過3000名潛在的大學新生和轉校生關上了校門，而其中三分之一來自於低收入家庭或代表性不足的群體。限制招生人數將對弱勢學生造成了不成比例的影響。

紐森州長說，「我們不能讓訴訟阻礙成千上萬學生的教育和夢想，他們是加州未來的領導者和創新者。我敦促最高法院介入，以確保我們正在擴大獲得高等教育的機會，而不是阻止它。」

紐森州長規畫的加州藍圖以這些優先事項為基礎，擴大加州大學包括柏克萊分校的招生名額，重點是擴大本州居民的入學率和社區大學的轉學生。對於加大系統，從2023-24學年到2026-27學年，加州居民本科生入學人數將增加7000多人，其中很大一部分新生將入學加州大學柏克萊分校、洛杉磯分校（UCLA）和聖地牙哥分校（UCSD）。

美國頂級公立研究型大學柏克萊加州大學。（記者丁曙／攝影）
美國頂級公立研究型大學柏克萊加州大學。（記者丁曙／攝影）

加州大學 柏克萊加大 招生

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