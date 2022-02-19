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金山教委罷免成功 「亞裔票」成關鍵

編譯組／舊金山18日電
亞裔選民的選票在此次舊金山教委罷免選舉中發揮了關鍵作用。（電視新聞截圖）
亞裔選民的選票在此次舊金山教委罷免選舉中發揮了關鍵作用。（電視新聞截圖）

當新冠疫情把舊金山公立學校5萬多名學生送回家時，華裔家長徐安（Ann Hsu，音譯）親自感受到遠距教學造成的差異。

徐安育有一對十多歲的雙胞胎兒子，一個對遠距教學還算適應，另一個簡直是一場災難，每天花十幾個小時在網路上和朋友聊天、看YouTube，對功課置之不理。徐安試著幫助兒子後，對學區開始有更多的了解。她發現，在學區面臨嚴重預算赤字、遠距教學讓學生成績不斷下滑時，學區只專注在重新命名學校，讓她十分驚訝。

徐安說：「我看到的愈多、知道的愈多，我就愈生氣。他們一點都不關心學生。」

徐安是舊金山伽利略學院（Galileo Academy）的家長會會長，她成立的「華裔與亞太裔選民宣導專案小組」（Chinese/Asian Pacific Islander Voter Outreach Task Force）促成三名教委被壓倒性選票成功罷免。專案小組從去年12月中旬開始到今年1月底召集到560位民眾登記成為選民，大部分都是只會講中文的華裔民眾，其中418人是公民，142人是非公民。

根據舊金山市府公布的數據，截止16日，共有266名非公民登記成為選民，其中有142人在此次選舉中投票，高於2020年11月選舉時的非公民投票人數36人，和2018年選舉時的65人。

維權人士和政治專家表示，舊金山重開學校的速度比其他大城市慢，以及取消洛威爾高中（Lowell High School）的擇優錄取制，是造成舊金山選民集體憤怒的主要原因，被罷免的教委員高勵思（Alison Collins）的反亞裔推文也激怒了從不關心學區的舊金山居民。

根據美國人口普查的統計，舊金山36%的人口認同自己是亞裔，其中一半以上是華裔。不過，徐安表示，傳統上，這個群體的政治參與度一向很低。

1989年來到灣區，在柏克萊加大主修電子工程、從事科技工作20年的徐安表示，華人文化並不鼓勵人們參與公民活動，因為必須賺錢養家，華人比較關心經濟問題，沒有時間關心政治。比起政治和種族議題，教育議題更能引起華人的共鳴。

投票結果顯示，洛威爾高中周圍的湖岸區（Lakeshore）和麥賽德公園區（Parkmerced）超過九成的選民支持罷免三名教委，是這次罷免行動支持率最高的地區。

發起罷免運動的拉吉（Siva Raj）指出，在收集到的8萬多個請願簽名中，約三分之一是亞裔，華裔家長是最熱情的支持者。她指出，志工們利用中文報紙，如世界日報和星島日報，和網路應用程式，如WeChat，向華裔民眾進行宣傳。宣傳使用的語言除了普通話和粵語，還有韓語、泰加祿語和越南語。

拉吉說：「我認為，亞裔向來被視為次要公民，但我們應該得到平等的對待。這一次，亞裔站出來說：『我很重要，舊金山也必須關心我。』」

舊金山 華裔 亞裔

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