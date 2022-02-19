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矽谷富豪慷慨解囊 獻金助金山教委罷免

編譯組／舊金山18日電
舊金山教委罷免選舉資金部分出自矽谷富豪。（美聯社）
舊金山教委罷免選舉資金部分出自矽谷富豪。（美聯社）

紀錄顯示，15日將三名舊金山教委成員趕下台的超過190萬元的資助，很大程度上是來自矽谷地區的億萬富翁。

根據公開信息，罷免選舉的三個最大的捐助者是：「Neighbors for a Better San Francisco Advocacy」，一個政治行動委員會，此前一直由矽谷地區的科技投資者和慈善家資助；95歲的億萬富翁洛克（Arthur Rock），他是英特爾和蘋果的早期投資者；以及舊金山的科技投資者和PayPal的前首席運營官薩克斯（David O. Sacks），他投資了Facebook、Airbnb、Lyft、Uber和其他一些科技公司。

根據舊金山道德委員會的數據，「Neighbors for a Better San Francisco Advocacy」投入了46萬8800元，洛克給了39萬950美元，薩克斯貢獻了7萬4500元。

根據舊金山選舉局的初步結果，截至16日上午，超過70%的選民支持罷免教委主席盧佩思(Gabriela Lopez)、副主席莫力加(Faauuga Moliga)和委員高勵思(Alison Collins)。他們的臨時替代者將由支持罷免選舉的民主黨人市長布里德（London Breed）任命。

「每個孩子都應該得到高質量的教育。學區教委會和行政人員為家長和學生工作，而不是反過來。能力比意識形態更重要。這就是舊金山選民今晚所肯定的。」薩克斯在罷免選舉後在推特上說。

其他頂級捐贈者包括Y Combinator合夥人利文斯頓（Jessica Livingston）和Initialized Capital的創始人和管理合夥人譚葛瑞(Garry Tan，譯音)，他也是Y Combinator的前合夥人，曾投資Instacart和Coinbase。

道德委員會列出了三個主要的捐助受益團體，即「支持罷免高勵思、盧佩思和莫力加的家長」，從捐贈者那裡獲得了105萬9093元，「罷免教委盧佩思、高勵思和莫利加 」獲得了85萬497元，以及「支持罷免教委高勵思和盧佩思的舊金山家長行動委員會 」收到927美元。

反對者嘲笑罷免是大資金利益集團對權力的攫取，試圖將進步的聲音擠出地方權力；但罷免倡導者將罷免努力稱為草根運動，表示是從一個Facebook小組、電子郵件名單和99元的捐贈上限開始的。他們理解為什麼風險資本投資者會對城市的公立學校教育系統感興趣。「真的很容易理解，因為他們需要孩子們在一個偉大的教育系統中成長，這樣他們以後就有能力建造前所未有的偉大事物」。

罷免 投資 舊金山

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