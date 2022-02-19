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楊馳馬晉級4月決選 感謝華裔選民

記者李怡／舊金山報導
楊馳馬說道，在競選活動開始的第一天，就很注重華裔選民，去年9月他在舊金山華埠宣布參與州眾議員的選舉。（記者李怡／攝影）
楊馳馬說道，在競選活動開始的第一天，就很注重華裔選民，去年9月他在舊金山華埠宣布參與州眾議員的選舉。（記者李怡／攝影）

舊金山選務處在17日下午4時公布了最新的選舉結果。楊馳馬(Matt Haney)在第17選區特別選舉中最終獲得第一名，晉級4月19日特別選舉決選。他在此次投票中獲得了超過37%的選票，尤其在華埠得到了廣泛的支持，為此特別感謝華裔選民支持，並對於4月決選信心滿滿。

楊馳馬特別通過本報，向華裔社區表達謝意。他說，這次選舉，選民是要選出有經驗且可以為社區建設帶來幫助的候選人。過去兩年，舊金山的亞裔社區和全美亞裔一樣都面臨著無數的挑戰。他與社區選民一起建立，對抗疫情和歧視，建立信任，他為此感到自豪。他表示，4月的選舉他會繼續保持強勁勢頭，並感到興奮和充滿信心。

在選務處公布的最新結果中，楊馳馬以15個百分點的決定性優勢，贏得了華埠最多的選票，同時他在Portola Valley和訪谷區也得到了多數的選民支持。

楊馳馬說，在競選活動開始的第一天，我們就很注重華裔選民，因為舊金山的華人社區在過去兩年中面臨著諸多的困難和挑戰，這說明代表社區的下一任議員，需要努力爭取國家在公共安全、教育、小企業和住房方面的更多支持。我很榮幸能得到華人社區的信任，在我們期待4月的大選之際，繼續爭取華裔選民的支持，仍會是競選團隊的首要任務。

自去年9月下旬宣布參選以來，楊馳馬一直專注於解決住房危機、無家可歸、氣候變化和社會不平等議題。他的競選活動贏得了廣泛的組織聯盟和民選領導人的支持，包括州教育廳長瑟蒙德（Tony Thurmond）、州參議員兼API立法核心小組主席潘君達（Richard Pan）、市議會主席華善頌（Shamann Walton）、市議員安世輝（Asha Safai）、加州學校員工協會、華美民主俱樂部等的支持。

此次選舉是為填補邱信福（David Chiu）空出的席位，特別決選將於4月19日舉行。有關楊馳馬第17區競選活動的更多信息，可關注MattHaney.com

華裔 舊金山 華埠

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